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Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург - РИА Новости, 25.02.2022
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург
Польская авиакомпания LOT сообщила, что приостановила выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:54
2022-02-25T18:12
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Польская авиакомпания LOT сообщила, что приостановила выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург."В связи с текущей ситуацией с 15.00 (17.00 мск) LOT приостановил выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Для транзитных рейсов будут разработаны альтернативные маршруты", - говорится в сообщении компании в Twitter.Ранее сообщалось, что с полуночи Польша запрещает самолетам из России полеты в своем воздушном пространстве.До настоящего времени пассажирские рейсы по маршрутам "Варшава – Москва" и "Варшава – Санкт-Петербург несколько раз в день выполняли как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/samolety-1775101138.html
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россия, lot , польша, москва, санкт-петербург, в мире, новости - туризм
17:54 25.02.2022 (обновлено: 18:12 25.02.2022)
 
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Польская авиакомпания LOT приостановила выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург

© AP Photo / Alik KepliczСамолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Польская авиакомпания LOT сообщила, что приостановила выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург.
"В связи с текущей ситуацией с 15.00 (17.00 мск) LOT приостановил выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Для транзитных рейсов будут разработаны альтернативные маршруты", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:42
Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России
Ранее сообщалось, что с полуночи Польша запрещает самолетам из России полеты в своем воздушном пространстве.
До настоящего времени пассажирские рейсы по маршрутам "Варшава – Москва" и "Варшава – Санкт-Петербург несколько раз в день выполняли как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Девушка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00Туризм
Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияLOTПольшаМоскваСанкт-ПетербургВ миреНовости - Туризм
 
 
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