https://ria.ru/20220225/reysy-1775124643.html

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург - РИА Новости, 25.02.2022

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Польская авиакомпания LOT сообщила, что приостановила выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:54

2022-02-25T17:54

2022-02-25T18:12

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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Польская авиакомпания LOT сообщила, что приостановила выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург."В связи с текущей ситуацией с 15.00 (17.00 мск) LOT приостановил выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Для транзитных рейсов будут разработаны альтернативные маршруты", - говорится в сообщении компании в Twitter.Ранее сообщалось, что с полуночи Польша запрещает самолетам из России полеты в своем воздушном пространстве.До настоящего времени пассажирские рейсы по маршрутам "Варшава – Москва" и "Варшава – Санкт-Петербург несколько раз в день выполняли как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/samolety-1775101138.html

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, lot , польша, москва, санкт-петербург, в мире, новости - туризм