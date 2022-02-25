17:54 25.02.2022 (обновлено: 18:12 25.02.2022)
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург
Польская авиакомпания LOT приостановила выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург
© AP Photo / Alik KepliczСамолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша
ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Польская авиакомпания LOT сообщила, что приостановила выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург.
"В связи с текущей ситуацией с 15.00 (17.00 мск) LOT приостановил выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Для транзитных рейсов будут разработаны альтернативные маршруты", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Ранее сообщалось, что с полуночи Польша запрещает самолетам из России полеты в своем воздушном пространстве.
До настоящего времени пассажирские рейсы по маршрутам "Варшава – Москва" и "Варшава – Санкт-Петербург несколько раз в день выполняли как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев