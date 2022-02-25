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Туризм
https://ria.ru/20220225/reysy-1775069606.html
British Airways приостановила рейсы в Россию
British Airways приостановила рейсы в Россию - РИА Новости, 25.02.2022
British Airways приостановила рейсы в Россию
British Airways отменила рейсы в Россию, следует из данных на сайте авиакомпании. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:17
2022-02-25T16:17
туризм
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ЛОНДОН, 25 фев — РИА Новости. British Airways отменила рейсы в Россию, следует из данных на сайте авиакомпании.В период с 25 февраля по 7 марта не будет совершаться перевозки из Лондона в Москву и обратно, уточняется в сообщении.Корреспонденту РИА Новости, имеющему билет на рейс Лондон-Москва на 27 февраля, также пришло уведомление об отмене рейса.Ранее в пятницу газета Independent сообщила, что группа отказалась от использования воздушного пространства РФ.В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании. Россия в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 11.00 мск 25 февраля.
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борис джонсон, владимир путин, великобритания, россия, лондон, british airways, аэрофлот, москва, авиасообщение, новости - туризм, туризм
16:17 25.02.2022
 
British Airways приостановила рейсы в Россию

Авиакомпания British Airways отменила рейсы в Россию с 25 февраля по 7 марта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании British Airways во время взлета в аэропорту "Домодедово"
Самолет авиакомпании British Airways во время взлета в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 фев — РИА Новости. British Airways отменила рейсы в Россию, следует из данных на сайте авиакомпании.
В период с 25 февраля по 7 марта не будет совершаться перевозки из Лондона в Москву и обратно, уточняется в сообщении.
Корреспонденту РИА Новости, имеющему билет на рейс Лондон-Москва на 27 февраля, также пришло уведомление об отмене рейса.
Ранее в пятницу газета Independent сообщила, что группа отказалась от использования воздушного пространства РФ.
В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании. Россия в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 11.00 мск 25 февраля.
Стойка регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:01Туризм
"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмБорис ДжонсонВладимир ПутинВеликобританияРоссияЛондонBritish AirwaysАэрофлотМоскваАвиасообщениеНовости - ТуризмТуризм
 
 
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