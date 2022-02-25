https://ria.ru/20220225/reysy-1775069606.html

British Airways приостановила рейсы в Россию

British Airways приостановила рейсы в Россию - РИА Новости, 25.02.2022

British Airways приостановила рейсы в Россию

British Airways отменила рейсы в Россию, следует из данных на сайте авиакомпании. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:17

2022-02-25T16:17

2022-02-25T16:17

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ЛОНДОН, 25 фев — РИА Новости. British Airways отменила рейсы в Россию, следует из данных на сайте авиакомпании.В период с 25 февраля по 7 марта не будет совершаться перевозки из Лондона в Москву и обратно, уточняется в сообщении.Корреспонденту РИА Новости, имеющему билет на рейс Лондон-Москва на 27 февраля, также пришло уведомление об отмене рейса.Ранее в пятницу газета Independent сообщила, что группа отказалась от использования воздушного пространства РФ.В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании. Россия в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 11.00 мск 25 февраля.

https://ria.ru/20220225/aeroflot-1774975488.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

борис джонсон, владимир путин, великобритания, россия, лондон, british airways, аэрофлот, москва, авиасообщение, новости - туризм, туризм