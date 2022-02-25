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Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - РИА Новости, 25.02.2022
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, по его итогам МИД Китая сообщил о готовности российского лидера к... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:25
2022-02-25T15:37
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
си цзиньпин
китай
россия
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ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, по его итогам МИД Китая сообщил о готовности российского лидера к переговорам с Киевом."Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", — приводит ведомство слова президента.Отмечается, что Путин изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ситуации с ходом специальной операции.Как утверждает МИД КНР, Путин также заявил, что США и НАТО долгое время игнорировали закономерные озабоченности России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали расширение альянса на восток.Китайская сторона также выступила с заявлением, что поддерживает мирное урегулирование противоречий между Москвой и Киевом.Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отметили в Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, си цзиньпин, китай, россия
14:25 25.02.2022 (обновлено: 15:37 25.02.2022)
 
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, по его итогам МИД Китая сообщил о готовности российского лидера к переговорам с Киевом.
"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", — приводит ведомство слова президента.

Отмечается, что Путин изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ситуации с ходом специальной операции.

Как утверждает МИД КНР, Путин также заявил, что США и НАТО долгое время игнорировали закономерные озабоченности России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали расширение альянса на восток.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД Китая заявили о последовательной позиции по украинскому вопросу
Китайская сторона также выступила с заявлением, что поддерживает мирное урегулирование противоречий между Москвой и Киевом.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".
Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отметили в Минобороны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Владимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассСи ЦзиньпинКитайРоссия
 
 
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