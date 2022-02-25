https://ria.ru/20220225/razgovor-1775053568.html

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - РИА Новости, 25.02.2022

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, по его итогам МИД Китая сообщил о готовности российского лидера к... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:25

2022-02-25T14:25

2022-02-25T15:37

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

си цзиньпин

китай

россия

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ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, по его итогам МИД Китая сообщил о готовности российского лидера к переговорам с Киевом."Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", — приводит ведомство слова президента.Отмечается, что Путин изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ситуации с ходом специальной операции.Как утверждает МИД КНР, Путин также заявил, что США и НАТО долгое время игнорировали закономерные озабоченности России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали расширение альянса на восток.Китайская сторона также выступила с заявлением, что поддерживает мирное урегулирование противоречий между Москвой и Киевом.Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отметили в Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/kitay-1775001993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, си цзиньпин, китай, россия