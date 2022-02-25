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Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле
Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.02.2022
Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле
Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:53
2022-02-25T17:19
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов, сообщает пресс-служба Кремля."В целом разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время разговора было условлено продолжить тесные личные контакты.
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в мире, владимир путин, си цзиньпин
16:53 25.02.2022 (обновлено: 17:19 25.02.2022)
 
Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле

В Кремле заявили, что разговор Путина и Си Цзиньпина носил конструктивный характер

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов, сообщает пресс-служба Кремля.
"В целом разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Добавляется, что во время разговора было условлено продолжить тесные личные контакты.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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