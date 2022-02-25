https://ria.ru/20220225/putin-1775104747.html

Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле

Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.02.2022

Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле

Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:53

2022-02-25T16:53

2022-02-25T17:19

в мире

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов, сообщает пресс-служба Кремля."В целом разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время разговора было условлено продолжить тесные личные контакты.

https://ria.ru/20220225/tszinpin-1775105693.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, си цзиньпин