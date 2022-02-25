https://ria.ru/20220225/putin-1775104747.html
Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле
Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.02.2022
Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле
Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:53
2022-02-25T16:53
2022-02-25T17:19
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов, сообщает пресс-служба Кремля."В целом разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время разговора было условлено продолжить тесные личные контакты.
https://ria.ru/20220225/tszinpin-1775105693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, си цзиньпин
16:53 25.02.2022 (обновлено: 17:19 25.02.2022)
Разговор Путина и Си Цзиньпина носил дружеский характер, заявили в Кремле
В Кремле заявили, что разговор Путина и Си Цзиньпина носил конструктивный характер