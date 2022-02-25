https://ria.ru/20220225/putin-1775103369.html
Путин рассказал Си Цзиньпину о причинах решения признать ДНР и ЛНР
Путин рассказал Си Цзиньпину о причинах решения признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.02.2022
Путин рассказал Си Цзиньпину о причинах решения признать ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подробно информировал председателя КНР Си Цзиньпина о причинах решения признать Донецкую и Луганскую народные республики,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:48
2022-02-25T16:48
2022-02-25T21:29
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно информировал председателя КНР Си Цзиньпина о причинах решения признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее в пятницу состоялся телефонный разговор российского и китайского лидеров."Президент России подробно информировал Председателя КНР о причинах принятия решения признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику и провести специальную военную операцию, призванную уберечь мирное население от геноцида, а также обеспечить демилитаризацию и денацификацию украинского государства", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Утром 24 февраля президент РФ объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, признание днр и лнр в россии
16:48 25.02.2022 (обновлено: 21:29 25.02.2022)
Путин рассказал Си Цзиньпину о причинах решения признать ДНР и ЛНР
Президент Путин подробно рассказал Си Цзиньпину о причинах решения о признании ДНР и ЛНР