https://ria.ru/20220225/prostranstvo-1775100777.html

Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России - РИА Новости, 25.02.2022

Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи, сообщил пресс-секретарь кабмина Польши Петр... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:40

2022-02-25T16:40

2022-02-25T16:58

обострение ситуации в днр и лнр

польша

россия

украина

в мире

матеуш моравецкий

владимир путин

киев

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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи, сообщил пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее решение."Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи", - написал Мюллер в Twitter.В настоящее время пассажирские рейсы по маршруту "Варшава – Москва" несколько раз в день выполняют как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775096483.html

https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

польша, россия, украина, в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, киев, аэрофлот, lot , чернобыльская аэс