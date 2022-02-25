16:40 25.02.2022 (обновлено: 16:58 25.02.2022)
Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России
Правительство Польши с полуночи закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний
ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи, сообщил пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее решение.
"Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи", - написал Мюллер в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Петр Попадюк