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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России
Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России - РИА Новости, 25.02.2022
Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России
Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи, сообщил пресс-секретарь кабмина Польши Петр... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:40
2022-02-25T16:58
обострение ситуации в днр и лнр
польша
россия
украина
в мире
матеуш моравецкий
владимир путин
киев
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи, сообщил пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее решение."Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи", - написал Мюллер в Twitter.В настоящее время пассажирские рейсы по маршруту "Варшава – Москва" несколько раз в день выполняют как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775096483.html
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польша, россия, украина, в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, киев, аэрофлот, lot , чернобыльская аэс
16:40 25.02.2022 (обновлено: 16:58 25.02.2022)
 
Польша с полуночи закроет воздушное пространство для России

Правительство Польши с полуночи закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг Польши
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи, сообщил пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее решение.
"Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи", - написал Мюллер в Twitter.
В настоящее время пассажирские рейсы по маршруту "Варшава – Москва" несколько раз в день выполняют как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Президент Польши призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:38
Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПольшаРоссияУкраинаВ миреМатеуш МоравецкийВладимир ПутинКиевАэрофлотLOTЧернобыльская АЭС
 
 
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