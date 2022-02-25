https://ria.ru/20220225/prezident-1774970545.html

Запад хочет более отчаянного президента для Украины, заявил эксперт

Запад хочет более отчаянного президента для Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 25.02.2022

Запад хочет более отчаянного президента для Украины, заявил эксперт

Часть политиков на Западе считает, что надо поменять Владимира Зеленского на более отчаянного руководителя, заявил РИА Новости заместитель директора Института... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:26

2022-02-25T10:26

2022-02-25T10:26

политика

владимир зеленский

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Часть политиков на Западе считает, что надо поменять Владимира Зеленского на более отчаянного руководителя, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае необходимости его страна готова дать убежище украинским властям, в том числе Зеленскому."Они (на Западе) считают, видимо, что в этой ситуации должен быть более сильный, я бы сказал, отчаянный руководитель во главе страны, поэтому предлагают Зеленскому уехать. Они и раньше раздумывали о том, чтобы поменять Зеленского, и до того. Это не случайно. Часть политиков на Западе считает, что надо поменять Зеленского на более сильного, более упертого руководителя", - сказал Жарихин.По его словам, на Западе считают, что украинские власти должны "бороться до конца". "Такая судьба им предначертана западными странами", - подчеркнул эксперт.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1774963609.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774948535.html

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донбасс

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир зеленский, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр