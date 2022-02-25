https://ria.ru/20220225/potok-1775007358.html

Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2"

Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.02.2022

Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2"

Остановка проекта "Северный поток — 2" и санкции против него накажут саму Европу, поскольку это приведёт к росту цен на газ для европейцев, заявила спикер... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:25

2022-02-25T12:25

2022-02-25T13:08

россия

экономика

украина

северный поток — 2

санкции в отношении россии

санкции

в мире

валентина матвиенко

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ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Остановка проекта "Северный поток — 2" и санкции против него накажут саму Европу, поскольку это приведёт к росту цен на газ для европейцев, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я уверена, что это временное решение, по крайней мере так думают все здравомыслящие люди", - сказала она журналистам.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, указывалось в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока — 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20220225/potok-1774989600.html

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Владимир Лаврентьев

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