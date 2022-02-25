12:25 25.02.2022 (обновлено: 13:08 25.02.2022)
Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2"
Спикер СФ Матвиенко: санкциями против "Северного потока — 2" Европа наказала сама себя
© Фото : Nord Stream 2 / Paul LangrockПроцесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Остановка проекта "Северный поток — 2" и санкции против него накажут саму Европу, поскольку это приведёт к росту цен на газ для европейцев, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Эти санкции ни к чему не приведут, кроме как к повышению цены на газ, если они откажутся от российского газа. Это сделает европейскую экономику менее конкурентоспособной, и европейское население будет получать более дорогой газ. Конечно, они в первую очередь наказали сами себя", - сказала Матвиенко журналистам.
"Я уверена, что это временное решение, по крайней мере так думают все здравомыслящие люди", - сказала она журналистам.
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, указывалось в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока — 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев