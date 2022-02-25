Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/potok-1775007358.html
Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2"
Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.02.2022
Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2"
Остановка проекта "Северный поток — 2" и санкции против него накажут саму Европу, поскольку это приведёт к росту цен на газ для европейцев, заявила спикер... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:25
2022-02-25T13:08
россия
экономика
украина
северный поток — 2
санкции в отношении россии
санкции
в мире
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761766884_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_5dc893b31086b71519ae380870f72d6b.jpg
ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Остановка проекта "Северный поток — 2" и санкции против него накажут саму Европу, поскольку это приведёт к росту цен на газ для европейцев, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я уверена, что это временное решение, по крайней мере так думают все здравомыслящие люди", - сказала она журналистам.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, указывалось в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока — 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20220225/potok-1774989600.html
россия
украина
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761766884_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d9dee552832cb1f32eebf82ecff631d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, украина, северный поток — 2, санкции в отношении россии, санкции, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство финансов сша, германия, сша, маттиас варниг, роберт хабек, минэкономики фрг, природный газ
12:25 25.02.2022 (обновлено: 13:08 25.02.2022)
 
Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2"

Спикер СФ Матвиенко: санкциями против "Северного потока — 2" Европа наказала сама себя

© Фото : Nord Stream 2 / Paul LangrockПроцесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Paul Langrock
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости. Остановка проекта "Северный поток — 2" и санкции против него накажут саму Европу, поскольку это приведёт к росту цен на газ для европейцев, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Эти санкции ни к чему не приведут, кроме как к повышению цены на газ, если они откажутся от российского газа. Это сделает европейскую экономику менее конкурентоспособной, и европейское население будет получать более дорогой газ. Конечно, они в первую очередь наказали сами себя", - сказала Матвиенко журналистам.
"Я уверена, что это временное решение, по крайней мере так думают все здравомыслящие люди", - сказала она журналистам.
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, указывалось в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока — 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:27
"Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие годы, заявили в Германии
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияЭкономикаУкраинаСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииСанкцииВ миреВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство финансов СШАГерманияСШАМаттиас ВарнигРоберт ХабекМинэкономики ФРГПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала