https://ria.ru/20220225/polsha-1775089778.html
Премьер Польши поручил ограничить воздушное пространство страны для России
Премьер Польши поручил ограничить воздушное пространство страны для России - РИА Новости, 25.02.2022
Премьер Польши поручил ограничить воздушное пространство страны для России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление кабмина о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:07
2022-02-25T16:07
2022-02-25T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
россия
польша
в мире
матеуш моравецкий
владимир путин
украина
донбасс
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление кабмина о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний."Я поручил подготовить постановление кабмина, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - написал Моравецкий в Twitter.В настоящее время пассажирские рейсы по маршруту "Варшава – Москва" несколько раз в день выполняют как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/polsha-1774901458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, польша, в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, украина, донбасс, аэрофлот, lot
16:07 25.02.2022 (обновлено: 16:10 25.02.2022)
Премьер Польши поручил ограничить воздушное пространство страны для России
Премьер Польши Моравецкий поручил проработать закрытие воздушного пространства для России