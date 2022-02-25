https://ria.ru/20220225/polsha-1775089778.html

Премьер Польши поручил ограничить воздушное пространство страны для России

Премьер Польши поручил ограничить воздушное пространство страны для России - РИА Новости, 25.02.2022

Премьер Польши поручил ограничить воздушное пространство страны для России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление кабмина о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:07

2022-02-25T16:07

2022-02-25T16:10

обострение ситуации в днр и лнр

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матеуш моравецкий

владимир путин

украина

донбасс

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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление кабмина о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний."Я поручил подготовить постановление кабмина, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - написал Моравецкий в Twitter.В настоящее время пассажирские рейсы по маршруту "Варшава – Москва" несколько раз в день выполняют как российский авиаперевозчик "Аэрофлот", так и польский LOT.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, польша, в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, украина, донбасс, аэрофлот, lot