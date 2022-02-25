https://ria.ru/20220225/polnomochiya-1774940702.html

Дочь экс-президента Казахстана слагает полномочия депутата парламента

Дочь экс-президента Казахстана слагает полномочия депутата парламента - РИА Новости, 25.02.2022

Дочь экс-президента Казахстана слагает полномочия депутата парламента

Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что слагает полномочия депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T06:05

2022-02-25T06:05

2022-02-25T06:07

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что слагает полномочия депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики.Назарбаева также поблагодарила казахстанцев, голосовавших за партию "Нур Отан", по списку которой она прошла в парламент, а также однопартийцев и руководство страны за оказанное ей доверие."Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны" - добавила она.Назарбаева с начала января ни разу не появлялась на заседаниях палаты. Сообщалось, что это связано с необходимостью реабилитации после перенесенного коронавируса.Ранее ее коллега, депутат от правящей партии "Нур Отан" Айдос Сарым заявил, что Назарбаева должна сложить полномочия. На вопрос журналистов о том, почему дочери экс-президента следует это сделать, он ответил, что январские события в Казахстане связаны "с ее фамилией" и "есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать, во всем мире политически это достигается через отставки".Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в стране. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.Назарбаев 18 января впервые обратился к казахстанцам с начала массовых беспорядков и заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан