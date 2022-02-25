https://ria.ru/20220225/peregovory-1774978872.html

В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе

В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе - РИА Новости, 25.02.2022

В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе

Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:56

2022-02-25T10:56

2022-02-25T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают украинские СМИ.Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. Он также заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр