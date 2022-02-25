10:56 25.02.2022 (обновлено: 12:16 25.02.2022)
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе
КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают украинские СМИ.
"Но она (Украина. — Прим. ред.) должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка", — пишет информагентство УНИАН в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. Он также заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.
Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков