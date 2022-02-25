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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1774978872.html
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе - РИА Новости, 25.02.2022
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе
Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:56
2022-02-25T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают украинские СМИ.Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. Он также заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
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Кирилл Волков
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ситуация в днр и лнр
10:56 25.02.2022 (обновлено: 12:16 25.02.2022)
 
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе

В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе

© REUTERS / Antonio BronicВид Киева. 25 февраля 2022
Вид Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, сообщают украинские СМИ.

"Но она (Украина. — Прим. ред.) должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка", — пишет информагентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. Он также заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.
Двадцать четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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