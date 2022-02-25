https://ria.ru/20220225/status-1774932982.html
Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины
Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины
Владимир Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:27
2022-02-25T02:27
2022-02-25T02:27
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220225/demilitarizatsiya-1774925540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, донбасс
Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины
Президент Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Владимир Зеленский заявил
, что не боится говорить о нейтральном статусе Украины.
"Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное – какие страны нам их предоставят?" - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.