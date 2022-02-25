https://ria.ru/20220225/nato-1775114040.html

Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД

Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022

Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД

Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов России, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:25

2022-02-25T17:25

2022-02-25T23:45

нато

в мире

йенс столтенберг

финляндия

швеция

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов России, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите альянса в пятницу по ситуации вокруг Украины.Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.

https://ria.ru/20220224/finlyandiya-1774607834.html

финляндия

швеция

россия

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Кирилл Волков

нато, в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)