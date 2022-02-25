17:25 25.02.2022 (обновлено: 23:45 25.02.2022)
Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД
МИД: принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов России
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов России, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Все страны — участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны", — сказала Захарова на брифинге.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите альянса в пятницу по ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.
24 февраля, 01:20В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО
Опубликовано: Кирилл Волков