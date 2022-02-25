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Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД
Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД
Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов России, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:25
2022-02-25T23:45
нато
в мире
йенс столтенберг
финляндия
швеция
россия
мария захарова
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов России, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите альянса в пятницу по ситуации вокруг Украины.Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.
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нато, в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:25 25.02.2022 (обновлено: 23:45 25.02.2022)
 
Принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов, заявили в МИД

МИД: принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов России, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Все страны — участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны", — сказала Захарова на брифинге.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами организации, для участия в виртуальном экстренном саммите альянса в пятницу по ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 01:20
В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО
Опубликовано: Кирилл Волков
 
НАТОВ миреЙенс СтолтенбергФинляндияШвецияРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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