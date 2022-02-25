https://ria.ru/20220225/mishustin-1774946670.html

Мишустин посетил собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане

Мишустин посетил собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане - РИА Новости, 25.02.2022

Мишустин посетил собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале второго дня визита в Казахстан посетил кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:17

2022-02-25T08:17

2022-02-25T08:17

касым-жомарт токаев

казахстан

евразийский экономический союз

михаил мишустин

в мире

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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале второго дня визита в Казахстан посетил кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане.Собор является самым большим и главным храмом всего Казахстанского митрополичьего округа православной церкви в Казахстане.После посещения храма Мишустин продолжит свою работу на межправсовете ЕАЭС, который пойдёт в расширенном составе.Кроме того, в пятницу запланирована встреча глав делегаций, участвующих в мероприятии, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774944481.html

https://ria.ru/20220217/gaz-1773251901.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

касым-жомарт токаев, казахстан, евразийский экономический союз, михаил мишустин, в мире