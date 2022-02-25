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https://ria.ru/20220225/mishustin-1774946670.html
Мишустин посетил собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане
Мишустин посетил собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане - РИА Новости, 25.02.2022
Мишустин посетил собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале второго дня визита в Казахстан посетил кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:17
2022-02-25T08:17
касым-жомарт токаев
казахстан
евразийский экономический союз
михаил мишустин
в мире
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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале второго дня визита в Казахстан посетил кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане.Собор является самым большим и главным храмом всего Казахстанского митрополичьего округа православной церкви в Казахстане.После посещения храма Мишустин продолжит свою работу на межправсовете ЕАЭС, который пойдёт в расширенном составе.Кроме того, в пятницу запланирована встреча глав делегаций, участвующих в мероприятии, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774944481.html
https://ria.ru/20220217/gaz-1773251901.html
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касым-жомарт токаев, казахстан, евразийский экономический союз, михаил мишустин, в мире
08:17 25.02.2022
 
Мишустин посетил собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане

Премьер Мишустин посетил собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в Международном аэропорту Нур-Султана
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в Международном аэропорту Нур-Султана - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в Международном аэропорту Нур-Султана. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале второго дня визита в Казахстан посетил кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане.
Собор является самым большим и главным храмом всего Казахстанского митрополичьего округа православной церкви в Казахстане.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
07:42
Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане
После посещения храма Мишустин продолжит свою работу на межправсовете ЕАЭС, который пойдёт в расширенном составе.
Кроме того, в пятницу запланирована встреча глав делегаций, участвующих в мероприятии, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Казахстан проанализирует потребности своих регионов в российском газе
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанЕвразийский экономический союзМихаил МишустинВ мире
 
 
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