Хоккейный матч с участием звезд "Сила льда" пройдет в Подмосковье
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Легендарные хоккеисты проведут 26 февраля матч со звездами и любителями спорта на катке Соборной площади Главного храма Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Участником гала-матча "Сила льда", приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества, станет команда "Легенды хоккея", которую представляют семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, один из лучших атакующих защитников, вице-президент КХЛ Александр Гуськов.
Впервые в состав команды войдут главный тренер сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Алексей Жамнов и генеральный менеджер сборной России, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. На лед также выйдет команда звезд кино и телевидения с участием Аскольда Запашного, Игоря Огурцова и других артистов и сборная Ночной хоккейной лиги.
Команды проведут товарищеские матчи в двух периодах и показательные серии буллитов. По итогам мероприятия будет определена сильнейшая "пятерка и вратарь".
Кроме того, в рамках мероприятия сыграют также детские хоккейные команды Московской области.
Товарищеские матчи, где звезды мирового хоккея встречаются с любительскими командами в рамках спортивного проекта "Выходи во двор", проводятся в разных муниципалитетах Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. На сегодняшний день прошло уже 6 матчей.
Опубликовано: Алёна Пава