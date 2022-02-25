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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220225/match-1775143916.html
Хоккейный матч с участием звезд "Сила льда" пройдет в Подмосковье
Хоккейный матч с участием звезд "Сила льда" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 25.02.2022
Хоккейный матч с участием звезд "Сила льда" пройдет в Подмосковье
Легендарные хоккеисты проведут 26 февраля матч со звездами и любителями спорта на катке Соборной площади Главного храма Вооруженных сил, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:01
2022-02-25T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вячеслав фетисов
алексей касатонов
спорт
ночная хоккейная лига
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Легендарные хоккеисты проведут 26 февраля матч со звездами и любителями спорта на катке Соборной площади Главного храма Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.Участником гала-матча "Сила льда", приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества, станет команда "Легенды хоккея", которую представляют семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, один из лучших атакующих защитников, вице-президент КХЛ Александр Гуськов.Впервые в состав команды войдут главный тренер сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Алексей Жамнов и генеральный менеджер сборной России, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. На лед также выйдет команда звезд кино и телевидения с участием Аскольда Запашного, Игоря Огурцова и других артистов и сборная Ночной хоккейной лиги.Команды проведут товарищеские матчи в двух периодах и показательные серии буллитов. По итогам мероприятия будет определена сильнейшая "пятерка и вратарь".Кроме того, в рамках мероприятия сыграют также детские хоккейные команды Московской области.Товарищеские матчи, где звезды мирового хоккея встречаются с любительскими командами в рамках спортивного проекта "Выходи во двор", проводятся в разных муниципалитетах Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. На сегодняшний день прошло уже 6 матчей.
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), вячеслав фетисов, алексей касатонов, спорт, ночная хоккейная лига, россия
19:01 25.02.2022
 

Хоккейный матч с участием звезд "Сила льда" пройдет в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтюарты поправляют ворота перед началом матча
Стюарты поправляют ворота перед началом матча - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Легендарные хоккеисты проведут 26 февраля матч со звездами и любителями спорта на катке Соборной площади Главного храма Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Участником гала-матча "Сила льда", приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества, станет команда "Легенды хоккея", которую представляют семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, один из лучших атакующих защитников, вице-президент КХЛ Александр Гуськов.
Впервые в состав команды войдут главный тренер сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Алексей Жамнов и генеральный менеджер сборной России, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. На лед также выйдет команда звезд кино и телевидения с участием Аскольда Запашного, Игоря Огурцова и других артистов и сборная Ночной хоккейной лиги.
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В парках Подмосковья проходит акция в поддержку олимпийской сборной
Команды проведут товарищеские матчи в двух периодах и показательные серии буллитов. По итогам мероприятия будет определена сильнейшая "пятерка и вратарь".
Кроме того, в рамках мероприятия сыграют также детские хоккейные команды Московской области.
Товарищеские матчи, где звезды мирового хоккея встречаются с любительскими командами в рамках спортивного проекта "Выходи во двор", проводятся в разных муниципалитетах Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. На сегодняшний день прошло уже 6 матчей.
Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Вячеслав ФетисовАлексей КасатоновСпортНочная хоккейная лигаРоссия
 
 
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