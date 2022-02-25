https://ria.ru/20220225/lenoblast-1775070649.html

Ленобласть за три года увеличила объемы ввода жилья в строй на 15%

Ленобласть за три года увеличила объемы ввода жилья в строй на 15% - РИА Новости, 25.02.2022

Ленобласть за три года увеличила объемы ввода жилья в строй на 15%

Строительный комплекс Ленинградской области с 2019 по 2021 год увеличил объемы ввода в строй жилья в регионе примерно на 15%, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:17

2022-02-25T15:17

2022-02-25T15:17

ленинградская область

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Строительный комплекс Ленинградской области с 2019 по 2021 год увеличил объемы ввода в строй жилья в регионе примерно на 15%, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.По его словам, вместе с увеличением объемов ввода региональная администрация активно работает над повышением качества городской среды."За три года стройкомплекс региона увеличил объемы ввода примерно на 15%. Поэтому, чтобы синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в прошлом году мы внедрили новый механизм выдачи разрешений на строительство, а также запустили совет по согласованию архитектурного облика для объектов, строящихся за счет бюджета. Эти меры помогут нам сохранить умеренный рост и поддерживать гармоничное развитие как в городах петербургской агломерации, так и в удаленных районах", ― сказал Барановский.В минувшем году ввод жилья на одного человека достиг 1,8 квадратных метра. Такие показатели позволили привлекать федеральные средства на реализацию ключевых программ нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул", "Чистая" вода", "Комфортная городская среда". В 2021 году в ряде муниципальных районов был достигнут баланс ввода многоквартирного жилья и ИЖС. При этом объем работ по строительству в прошлом году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом.

https://ria.ru/20220224/programma-1774846577.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье