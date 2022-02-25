https://ria.ru/20220225/lenoblast-1775070649.html
Ленобласть за три года увеличила объемы ввода жилья в строй на 15%
Ленобласть за три года увеличила объемы ввода жилья в строй на 15% - РИА Новости, 25.02.2022
Ленобласть за три года увеличила объемы ввода жилья в строй на 15%
Строительный комплекс Ленинградской области с 2019 по 2021 год увеличил объемы ввода в строй жилья в регионе примерно на 15%, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:17
2022-02-25T15:17
2022-02-25T15:17
ленинградская область
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Строительный комплекс Ленинградской области с 2019 по 2021 год увеличил объемы ввода в строй жилья в регионе примерно на 15%, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.По его словам, вместе с увеличением объемов ввода региональная администрация активно работает над повышением качества городской среды."За три года стройкомплекс региона увеличил объемы ввода примерно на 15%. Поэтому, чтобы синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в прошлом году мы внедрили новый механизм выдачи разрешений на строительство, а также запустили совет по согласованию архитектурного облика для объектов, строящихся за счет бюджета. Эти меры помогут нам сохранить умеренный рост и поддерживать гармоничное развитие как в городах петербургской агломерации, так и в удаленных районах", ― сказал Барановский.В минувшем году ввод жилья на одного человека достиг 1,8 квадратных метра. Такие показатели позволили привлекать федеральные средства на реализацию ключевых программ нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул", "Чистая" вода", "Комфортная городская среда". В 2021 году в ряде муниципальных районов был достигнут баланс ввода многоквартирного жилья и ИЖС. При этом объем работ по строительству в прошлом году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости
. Строительный комплекс Ленинградской области
с 2019 по 2021 год увеличил объемы ввода в строй жилья в регионе примерно на 15%, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.
По его словам, вместе с увеличением объемов ввода региональная администрация активно работает над повышением качества городской среды.
"За три года стройкомплекс региона увеличил объемы ввода примерно на 15%. Поэтому, чтобы синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в прошлом году мы внедрили новый механизм выдачи разрешений на строительство, а также запустили совет по согласованию архитектурного облика для объектов, строящихся за счет бюджета. Эти меры помогут нам сохранить умеренный рост и поддерживать гармоничное развитие как в городах петербургской агломерации, так и в удаленных районах", ― сказал Барановский.
В минувшем году ввод жилья на одного человека достиг 1,8 квадратных метра. Такие показатели позволили привлекать федеральные средства на реализацию ключевых программ нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул", "Чистая" вода", "Комфортная городская среда". В 2021 году в ряде муниципальных районов был достигнут баланс ввода многоквартирного жилья и ИЖС. При этом объем работ по строительству в прошлом году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом.
Опубликовано: Артем Смирнов