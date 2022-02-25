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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html
В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России
В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 25.02.2022
В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России
Последние несколько дней фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом в России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:26
2022-02-25T10:41
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Последние несколько дней фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом в России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации", - сказал Фисенко на совещании в Совете Федерации о ходе реализации национальных проектов в социальной сфере. Он уточнил, что несколько недель назад был существенный подъем заболеваемости, из-за которого нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной.По словам Фисенко, в отдельных регионах из-за большого количества пациентов в медучреждениях фиксировались очереди, эту ситуацию отслеживали как региональные министерства здравоохранения, так и федеральный Минздрав, вырабатывались пути решения этой проблемы.
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии
10:26 25.02.2022 (обновлено: 10:41 25.02.2022)
 
В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России

Замглавы Минздрава Фисенко: последние несколько дней ситуация с COVID-19 нормализуется

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Последние несколько дней фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом в России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации", - сказал Фисенко на совещании в Совете Федерации о ходе реализации национальных проектов в социальной сфере. Он уточнил, что несколько недель назад был существенный подъем заболеваемости, из-за которого нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной.
По словам Фисенко, в отдельных регионах из-за большого количества пациентов в медучреждениях фиксировались очереди, эту ситуацию отслеживали как региональные министерства здравоохранения, так и федеральный Минздрав, вырабатывались пути решения этой проблемы.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
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