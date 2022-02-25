https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html

В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России

В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 25.02.2022

В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России

Последние несколько дней фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом в России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:26

2022-02-25T10:26

2022-02-25T10:41

распространение коронавируса

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Последние несколько дней фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом в России, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации", - сказал Фисенко на совещании в Совете Федерации о ходе реализации национальных проектов в социальной сфере. Он уточнил, что несколько недель назад был существенный подъем заболеваемости, из-за которого нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной.По словам Фисенко, в отдельных регионах из-за большого количества пациентов в медучреждениях фиксировались очереди, эту ситуацию отслеживали как региональные министерства здравоохранения, так и федеральный Минздрав, вырабатывались пути решения этой проблемы.

https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии