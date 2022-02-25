https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1775007922.html

ЦИК Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

ЦИК Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой - РИА Новости, 25.02.2022

ЦИК Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана постановила прекратить полномочия депутата мажилиса (нижней палаты) парламента, старшей дочери... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:27

2022-02-25T12:27

2022-02-25T13:01

дарига назарбаева

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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НУР-СУЛТАН, 25 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана постановила прекратить полномочия депутата мажилиса (нижней палаты) парламента, старшей дочери экс-президента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба ЦИК."Двадцать пятого февраля под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление "О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - говорится в сообщении.Центризбирком, установив наступление основания в связи с подачей заявления от Назарбаевой, внесет в мажилис представление о досрочном прекращении ее полномочий.В пятницу утром портал zakon.kz опубликовал заявление Назарбаевой, где она сообщила о решении сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.Ранее в феврале ее коллега, депутат от правящей партии "Нур Отан" Айдос Сарым заявил, что Назарбаева должна сложить полномочия. На вопрос журналистов о том, почему дочери экс-президента следует это сделать, он ответил, что январские события в Казахстане связаны "с ее фамилией" и "есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать, во всем мире политически это достигается через отставки".Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в стране. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.Назарбаев 18 января впервые обратился к казахстанцам с начала массовых беспорядков и заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/nazarbaev-1771488660.html

https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774957133.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/turgumbaev-1774983561.html

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Станислав Ванд

дарига назарбаева, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире