https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774944481.html

Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане

Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане - РИА Новости, 25.02.2022

Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T07:42

2022-02-25T07:42

2022-02-25T07:42

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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что встреча продлится около часа, после чего участники совета сделают совместное фото. Затем состоится заседание совета в расширенном составе. Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.На заседании будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения.По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.

https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773246077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, казахстан