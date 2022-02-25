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Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане
Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане - РИА Новости, 25.02.2022
Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:42
2022-02-25T07:42
россия
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что встреча продлится около часа, после чего участники совета сделают совместное фото. Затем состоится заседание совета в расширенном составе. Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.На заседании будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения.По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.
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россия, в мире, казахстан
07:42 25.02.2022
 
Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане

Премьер-министр России Мишустин встретился с президентом Казахстана Токаевым в Нур-Султане

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что встреча продлится около часа, после чего участники совета сделают совместное фото. Затем состоится заседание совета в расширенном составе. Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.
На заседании будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего в области гражданского авиастроения.
По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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