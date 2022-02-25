https://ria.ru/20220225/internet-1775113028.html

Большинство российских операторов подключили опцию "Доступный интернет"

Большинство российских операторов подключили опцию "Доступный интернет" - РИА Новости, 25.02.2022

Большинство российских операторов подключили опцию "Доступный интернет"

Большинство российских операторов связи подключили опцию "Доступный интернет", благодаря которой пользователь при нулевом балансе может зайти в соцсеть... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:22

2022-02-25T17:22

2022-02-25T17:22

общество

технологии

владимир путин

россия

билайн

мегафон

мтс

ростелеком

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство российских операторов связи подключили опцию "Доступный интернет", благодаря которой пользователь при нулевом балансе может зайти в соцсеть "ВКонтакте" и на портал "Госуслуги", сообщило Минцифры РФ.В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. Закон предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно."Опция "Доступный интернет", благодаря которой даже при отрицательном балансе пользователь может зайти в социальную сеть "Вконтакте" и на "Госуслуги", заработала у большинства операторов", - говорится в сообщении.В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией."Сейчас "Доступный интернет" работает у мобильных операторов "Билайн", МТС, "Мегафон" и "Теле2" и интернет-провайдеров "Ростелеком", "ЭР-Телеком", МГТС и АКАДО. Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к сети интернет, подключат эту услугу", - добавляется в сообщении.Как отмечает министерство, чтобы подключиться к "Доступному интернету" необходимо зайти в приложение мобильного оператора, выбрать опцию "Доступный интернет", авторизоваться через "Госуслуги" (нужно иметь подтвержденную учетную запись), выбрать из списка социально значимых сайтов нужный. При включении опции другие сайты доступны не будут, пользоваться ей можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать.

https://ria.ru/20220217/dokumentooborot-1773280437.html

https://ria.ru/20220222/gosuslugi-1774350128.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, владимир путин, россия, билайн, мегафон, мтс, ростелеком, мгтс, акадо, вконтакте, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет