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Тверская область
https://ria.ru/20220225/forma-1775010725.html
Школьную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей
Школьную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей - РИА Новости, 25.02.2022
Школьную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей
В этом году более 29 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:35
2022-02-25T12:35
тверская область
многодетные семьи
дети
школа
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ТВЕРЬ, 25 фев – РИА Новости. В этом году более 29 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой, сообщает пресс-служба регионального правительства."В 2022 году впервые по решению губернатора комплекты получат все учащиеся школ с 1 по 11 классы. Ранее форму выдавали детям только с 1 по 5 классы. В 2020 году школьной формой в регионе были обеспечены 11,7 тысяч детей, в 2021 году – 13 тысяч", - отметили в пресс-службе.Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.В пресс-службе напомнили, что в регионе разработан и действует целый комплекс мер поддержки многодетных семей.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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многодетные семьи, дети, школа
12:35 25.02.2022
 

Школьную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиШкольную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей
Школьную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 25 фев – РИА Новости. В этом году более 29 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В 2022 году впервые по решению губернатора комплекты получат все учащиеся школ с 1 по 11 классы. Ранее форму выдавали детям только с 1 по 5 классы. В 2020 году школьной формой в регионе были обеспечены 11,7 тысяч детей, в 2021 году – 13 тысяч", - отметили в пресс-службе.
В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:54Тверская область
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Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.
В пресс-службе напомнили, что в регионе разработан и действует целый комплекс мер поддержки многодетных семей.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Тверская областьМногодетные семьиДетиШкола
 
 
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