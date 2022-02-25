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Школьную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей
Школьную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей - РИА Новости, 25.02.2022
Школьную форму получат 29 тысяч детей из многодетных тверских семей
В этом году более 29 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:35
2022-02-25T12:35
2022-02-25T12:35
тверская область
многодетные семьи
дети
школа
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ТВЕРЬ, 25 фев – РИА Новости. В этом году более 29 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой, сообщает пресс-служба регионального правительства."В 2022 году впервые по решению губернатора комплекты получат все учащиеся школ с 1 по 11 классы. Ранее форму выдавали детям только с 1 по 5 классы. В 2020 году школьной формой в регионе были обеспечены 11,7 тысяч детей, в 2021 году – 13 тысяч", - отметили в пресс-службе.Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.В пресс-службе напомнили, что в регионе разработан и действует целый комплекс мер поддержки многодетных семей.
https://ria.ru/20220218/nabor-1773556789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
многодетные семьи, дети, школа