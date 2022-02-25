https://ria.ru/20220225/elektronika-1774937077.html

Крупный ритейлер электроники DNS поднял цены на товары до 30 процентов

Крупный ритейлер электроники DNS поднял цены на товары до 30 процентов - РИА Новости, 25.02.2022

Крупный ритейлер электроники DNS поднял цены на товары до 30 процентов

Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:37

2022-02-25T04:37

2022-02-25T08:51

экономика

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.По его словам, на фоне введения технологических санкции пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров."Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", - добавил Алексеев.Как передает корреспондент РИА Новости, в банках Владивостока с четверга наблюдается повышенный спрос на снятие средств с карт и вкладов. В пятницу утром в ряде банкоматов "Сбербанка" нет наличности.DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.Курс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск четверга рос на 3,7 рубля, до 84,86 рубля, евро - на 3,4 рубля, до 95,1 рубля.Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

https://ria.ru/20220225/sberezheniya-1774935233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия