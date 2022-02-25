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Крупный ритейлер электроники DNS поднял цены на товары до 30 процентов
Крупный ритейлер электроники DNS поднял цены на товары до 30 процентов - РИА Новости, 25.02.2022
Крупный ритейлер электроники DNS поднял цены на товары до 30 процентов
Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:37
2022-02-25T04:37
2022-02-25T08:51
экономика
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.По его словам, на фоне введения технологических санкции пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров."Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", - добавил Алексеев.Как передает корреспондент РИА Новости, в банках Владивостока с четверга наблюдается повышенный спрос на снятие средств с карт и вкладов. В пятницу утром в ряде банкоматов "Сбербанка" нет наличности.DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.Курс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск четверга рос на 3,7 рубля, до 84,86 рубля, евро - на 3,4 рубля, до 95,1 рубля.Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия
04:37 25.02.2022 (обновлено: 08:51 25.02.2022)
Крупный ритейлер электроники DNS поднял цены на товары до 30 процентов
Ритейлер DNS поднял цены на товары до 30 процентов
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости.
Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил
директор DNS Дмитрий Алексеев.
"Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - написал Алексеев в своем Telegram-канале.
По его словам, на фоне введения технологических санкции пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.
"Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", - добавил Алексеев.
Как передает корреспондент РИА Новости, в банках Владивостока
с четверга наблюдается повышенный спрос на снятие средств с карт и вкладов. В пятницу утром в ряде банкоматов "Сбербанка
" нет наличности.
DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes
, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России
. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск четверга рос на 3,7 рубля, до 84,86 рубля, евро - на 3,4 рубля, до 95,1 рубля.
Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).