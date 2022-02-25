https://ria.ru/20220225/donetsk-1775014792.html

В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра

В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра

Украинские войска выпустили 12 снарядов запрещенным калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:42

2022-02-25T12:42

2022-02-25T13:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов запрещенным калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:03 - н.п. Невельское – г. Донецк: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775025614.html

донецк (донецкая область)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр