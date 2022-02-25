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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donetsk-1775014792.html
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра
Украинские войска выпустили 12 снарядов запрещенным калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:42
2022-02-25T13:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов запрещенным калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:03 - н.п. Невельское – г. Донецк: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775025614.html
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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в мире, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
12:42 25.02.2022 (обновлено: 13:45 25.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра

В ДНР заявили об обстреле Донецка 12 снарядами калибром 122 миллиметра

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЗдание школы в Горловке после обстрела
Здание школы в Горловке после обстрела - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов запрещенным калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:03 - н.п. Невельское – г. Донецк: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Горловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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