https://ria.ru/20220225/donetsk-1775014792.html
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра
Украинские войска выпустили 12 снарядов запрещенным калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:42
2022-02-25T12:42
2022-02-25T13:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов запрещенным калибром 122 миллиметра по Донецку, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:03 - н.п. Невельское – г. Донецк: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775025614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
12:42 25.02.2022 (обновлено: 13:45 25.02.2022)
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра
В ДНР заявили об обстреле Донецка 12 снарядами калибром 122 миллиметра