https://ria.ru/20220225/damba-1775143745.html

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 25.02.2022

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:00

2022-02-25T19:00

2022-02-25T19:01

наводнение

россия

нева (река)

санкт-петербург

большой порт санкт-петербург

погода

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС.В течение ближайших суток в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Атлантический циклон принес в регион потепление, мокрый снег с дождем. Прогнозируется усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 метров в секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критических отметок"Для предупреждения угрозы наводнения в городе Санкт-Петербурге системой предупреждения угрозы разработан план маневрирования затворами. В 17.35 25 февраля осуществлено полное закрытие комплекса… Расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12-14 часов", - говорится в сообщении.Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".Пиковые значения уровня воды ожидаются в районе полуночи и могут составить более 170 сантиметров.

https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html

https://ria.ru/20211231/navodnenie-1766282203.html

россия

нева (река)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

наводнение, россия, нева (река), санкт-петербург, большой порт санкт-петербург, погода, происшествия