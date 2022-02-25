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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 25.02.2022
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:00
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наводнение
россия
нева (река)
санкт-петербург
большой порт санкт-петербург
погода
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС.В течение ближайших суток в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Атлантический циклон принес в регион потепление, мокрый снег с дождем. Прогнозируется усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 метров в секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критических отметок"Для предупреждения угрозы наводнения в городе Санкт-Петербурге системой предупреждения угрозы разработан план маневрирования затворами. В 17.35 25 февраля осуществлено полное закрытие комплекса… Расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12-14 часов", - говорится в сообщении.Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".Пиковые значения уровня воды ожидаются в районе полуночи и могут составить более 170 сантиметров.
https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html
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наводнение, россия, нева (река), санкт-петербург, большой порт санкт-петербург, погода, происшествия
19:00 25.02.2022 (обновлено: 19:01 25.02.2022)
 
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС.
В течение ближайших суток в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Атлантический циклон принес в регион потепление, мокрый снег с дождем. Прогнозируется усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 метров в секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критических отметок
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"Для предупреждения угрозы наводнения в городе Санкт-Петербурге системой предупреждения угрозы разработан план маневрирования затворами. В 17.35 25 февраля осуществлено полное закрытие комплекса… Расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12-14 часов", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Пиковые значения уровня воды ожидаются в районе полуночи и могут составить более 170 сантиметров.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
НаводнениеРоссияНева (река)Санкт-ПетербургБольшой порт Санкт-ПетербургПогодаПроисшествия
 
 
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