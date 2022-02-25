19:00 25.02.2022 (обновлено: 19:01 25.02.2022)
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС.
В течение ближайших суток в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Атлантический циклон принес в регион потепление, мокрый снег с дождем. Прогнозируется усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 метров в секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критических отметок
"Для предупреждения угрозы наводнения в городе Санкт-Петербурге системой предупреждения угрозы разработан план маневрирования затворами. В 17.35 25 февраля осуществлено полное закрытие комплекса… Расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12-14 часов", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Пиковые значения уровня воды ожидаются в районе полуночи и могут составить более 170 сантиметров.
31 декабря 2021, 11:43МЧС дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году
Опубликовано: Владимир Лаврентьев