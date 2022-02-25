https://ria.ru/20220225/cumberbatch-1775048317.html

На продюсерскую компанию Камбербэтча подали в суд

На продюсерскую компанию Камбербэтча подали в суд - РИА Новости, 25.02.2022

На продюсерскую компанию Камбербэтча подали в суд

На продюсерскую компанию Бенедикта Камбербэтча SunnyMarch подали в суд. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:52

2022-02-25T17:52

2022-02-25T17:52

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бенедикт камбербэтч

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На продюсерскую компанию Бенедикта Камбербэтча SunnyMarch подали в суд. Об этом сообщает Deadline. Истец — Portobello Pictures.В ноябре 2019 года две эти кинокомпании заключили соглашение о совместной экранизации сказки Роальда Даля "Дэнни — чемпион мира". Камбербэтч также должен был воплотить образ отца главного героя, при условии что у него не будет накладок в графике и сценарий одобрят.Дэвид Николс получил оплату за первый черновой вариант скрипта. После этого, утверждает Portobello Pictures, компания больше ничего не слышала ни от Камбербэтча, ни от его партнера Адама Экланда. Согласно документу, пишет Variety, фирмы планировали нанять режиссера, который бы вместе с Николсом пересмотрел сценарий. После его утверждения скрипт был бы разослан финансистам. Но в разработке проекта так и не было достигнуто никакого существенного прогресса, и ни один постановщик не был привлечен к сотрудничеству. По соглашению, если SunnyMarch или лично Камбербэтч не одобрили пересмотренный сценарий в течение 12 месяцев с момента его получения или если стороны не смогли найти финансирование в течение трех лет, то Portobello Pictures имеет право расторгнуть контракт и забрать права на сценарий Николса.Соглашение могло быть расторгнуто и в том случае, если Камбербэтч и Экланд "перестанут контролировать" SunnyMarch Limited или ее холдинговую компанию SunnyMarch Holdings Limited. А также "если какая-либо из их услуг больше не будет эксклюзивно доступна любой из этих компаний". В сентябре 2021 года Камбербэтч и Экланд объявили о продаже миноритарного пакета акций SunnyMarch продюсерской и финансовой компании Anton Себастьена Рейбо.В декабре 2021 года Portobello Pictures отправил SunnyMarch уведомление о расторжении соглашения и возвращении права собственности на сценарий по книге Роальда Даля. Но в январе юристы SunnyMarch ответили, что кинокомпания не имеет права разорвать договоренности.Представители Portobello Pictures хотят в судебном порядке доказать, что соглашение расторгнуто, а у SunnyMarch нет прав на фильм. Пока неясно, участвовала ли в производстве компания Roald Dahl Story Company (RDSC), которая распоряжается правами на работы Даля. Однако в иске, по данным Variety, о ней не упоминается. Роальда Даля не стало в 1990 году в возрасте 74 лет. Работы писателя были переведены на 63 языка и проданы тиражом более 300 миллионов экземпляров. Его романы неоднократно экранизировались. Например, в 2020 вышла лента "Ведьмы" Роберта Земекиса с Энн Хэтэуэй. В 2005 состоялась премьера "Чарли и шоколадной фабрики" Тима Бертона с Джонни Деппом. Планируется, что в 2023 году в прокат выйдет приквел этого фильма, в котором молодого кондитера Вилли Вонку сыграет Тимоти Шаламе. В прошлом месяце стало известно, что Камбербэтч исполнит главную роль в экранизации другого произведения Даля — "Чудесной история Генри Шугара".

https://ria.ru/20220128/netflix-1770019989.html

https://ria.ru/20210923/netflix-1751318114.html

https://ria.ru/20220214/strange-1772666437.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кино и сериалы, новости культуры, бенедикт камбербэтч