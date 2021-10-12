https://ria.ru/20211012/chalamet-1753961075.html

В Сети обсуждают снимок Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки

В Сети обсуждают снимок Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки - РИА Новости, 12.10.2021

В Сети обсуждают снимок Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки

Актер Тимоти Шаламе опубликовал в Twitter снимок, на котором появляется в образе Вилли Вонки — главного героя из детской книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T07:30

2021-10-12T07:30

2021-10-12T07:30

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Тимоти Шаламе опубликовал в Twitter снимок, на котором появляется в образе Вилли Вонки — главного героя из детской книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". "Вонка", — кратко подписал публикацию Шаламе, прикрепив к ней эмодзи со звездами и шоколадкой. Фотография была сделана на съемках предстоящего фильма студии Warner Bros. под названием "Вонка" ("Wonka"). На ней актер загадочно смотрит в сторону. Он одет в коричневый цилиндр и во фрак из бархата гранатового цвета. За первые сутки твит Шаламе набрал почти 500 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев. Фильм снимает Пол Кинг, а продюсирует Дэвид Хейман. Оба ранее работали над комедией о приключениях медвежонка Паддингтона.Детали сюжета новой картины держатся в секрете, в том числе еще не объявлена дата выхода. Известно, что "Вонка" станет приквелом классической истории о гениальном кондитере. В фильме расскажут о том, как он начинал карьеру и как познакомился со своими помощниками — Умпа-лумпами.Повесть Роальда Даля экранизировали несколько раз. Впервые это сделали в 1971 году. Тогда зрители увидели мюзикл — "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером.Спустя более 30 лет, в 2005 году, произведение Даля взял за основу и Тим Бертон. Он снял полнометражный фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/kino-1739234914.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, twitter, тим бертон, джонни депп