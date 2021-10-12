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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/chalamet-1753961075.html
В Сети обсуждают снимок Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки
В Сети обсуждают снимок Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки - РИА Новости, 12.10.2021
В Сети обсуждают снимок Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки
Актер Тимоти Шаламе опубликовал в Twitter снимок, на котором появляется в образе Вилли Вонки — главного героя из детской книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T07:30
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Тимоти Шаламе опубликовал в Twitter снимок, на котором появляется в образе Вилли Вонки — главного героя из детской книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". "Вонка", — кратко подписал публикацию Шаламе, прикрепив к ней эмодзи со звездами и шоколадкой. Фотография была сделана на съемках предстоящего фильма студии Warner Bros. под названием "Вонка" ("Wonka"). На ней актер загадочно смотрит в сторону. Он одет в коричневый цилиндр и во фрак из бархата гранатового цвета. За первые сутки твит Шаламе набрал почти 500 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев. Фильм снимает Пол Кинг, а продюсирует Дэвид Хейман. Оба ранее работали над комедией о приключениях медвежонка Паддингтона.Детали сюжета новой картины держатся в секрете, в том числе еще не объявлена дата выхода. Известно, что "Вонка" станет приквелом классической истории о гениальном кондитере. В фильме расскажут о том, как он начинал карьеру и как познакомился со своими помощниками — Умпа-лумпами.Повесть Роальда Даля экранизировали несколько раз. Впервые это сделали в 1971 году. Тогда зрители увидели мюзикл — "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером.Спустя более 30 лет, в 2005 году, произведение Даля взял за основу и Тим Бертон. Он снял полнометражный фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли.
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новости культуры, кино и сериалы, twitter, тим бертон, джонни депп
07:30 12.10.2021
 
В Сети обсуждают снимок Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки

Актер Тимоти Шаламе поделился снимком в образе знаменитого кондитера в Twitter

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Актер Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва Дюна (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале. - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Тимоти Шаламе опубликовал в Twitter снимок, на котором появляется в образе Вилли Вонки — главного героя из детской книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".
"Вонка", — кратко подписал публикацию Шаламе, прикрепив к ней эмодзи со звездами и шоколадкой.
Фотография была сделана на съемках предстоящего фильма студии Warner Bros. под названием "Вонка" ("Wonka"). На ней актер загадочно смотрит в сторону. Он одет в коричневый цилиндр и во фрак из бархата гранатового цвета.
За первые сутки твит Шаламе набрал почти 500 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев.
Фильм снимает Пол Кинг, а продюсирует Дэвид Хейман. Оба ранее работали над комедией о приключениях медвежонка Паддингтона.
Детали сюжета новой картины держатся в секрете, в том числе еще не объявлена дата выхода. Известно, что "Вонка" станет приквелом классической истории о гениальном кондитере. В фильме расскажут о том, как он начинал карьеру и как познакомился со своими помощниками — Умпа-лумпами.
Повесть Роальда Даля экранизировали несколько раз. Впервые это сделали в 1971 году. Тогда зрители увидели мюзикл — "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером.
Спустя более 30 лет, в 2005 году, произведение Даля взял за основу и Тим Бертон. Он снял полнометражный фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли.
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