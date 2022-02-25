https://ria.ru/20220225/aeroflot-1774975488.html

"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России

"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России - РИА Новости, 25.02.2022

"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России

"Аэрофлот" сформировал альтернативные маршруты на отмененные рейсы из ряда южных городов России, сообщает компания. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:01

2022-02-25T12:01

2022-02-25T12:01

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" сформировал альтернативные маршруты на отмененные рейсы из ряда южных городов России, сообщает компания.Как уточняется, пассажирам с билетами из Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Белгорода, Воронежа, Симферополя и Геленджика, имеющим возможность самостоятельно добраться наземным транспортом до Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Сочи, предлагается переоформление билетов на рейсы для перелета в Москву без доплаты и дополнительных сборов.Авиакомпания задействует на ближайший период воздушные суда большей вместимости на рейсах Москва — Сочи — Москва. Пассажирам, имеющим авиабилеты на отмененные борты с вылетом в аэропорты городов Юга России, предлагается аналогичный способ осуществления перевозки через Москву и Санкт-Петербург.В качестве альтернативного варианта пассажиры из Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону могут воспользоваться железнодорожным сообщением: для этого необходимо обратиться в кассы ОАО "РЖД".Также предлагается на выбор возврат денежных средств в полном объеме либо возможность перебронировать билеты на даты после восстановления авиасообщения на указанных южных направлениях.

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

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Лана Баева

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