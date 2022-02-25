https://ria.ru/20220225/aeroflot-1774975488.html
"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России
"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России - РИА Новости, 25.02.2022
"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России
"Аэрофлот" сформировал альтернативные маршруты на отмененные рейсы из ряда южных городов России, сообщает компания. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:01
2022-02-25T12:01
2022-02-25T12:01
туризм
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россия
анапа
ржд
аэрофлот
ситуация в днр и лнр
москва
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" сформировал альтернативные маршруты на отмененные рейсы из ряда южных городов России, сообщает компания.Как уточняется, пассажирам с билетами из Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Белгорода, Воронежа, Симферополя и Геленджика, имеющим возможность самостоятельно добраться наземным транспортом до Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Сочи, предлагается переоформление билетов на рейсы для перелета в Москву без доплаты и дополнительных сборов.Авиакомпания задействует на ближайший период воздушные суда большей вместимости на рейсах Москва — Сочи — Москва. Пассажирам, имеющим авиабилеты на отмененные борты с вылетом в аэропорты городов Юга России, предлагается аналогичный способ осуществления перевозки через Москву и Санкт-Петербург.В качестве альтернативного варианта пассажиры из Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону могут воспользоваться железнодорожным сообщением: для этого необходимо обратиться в кассы ОАО "РЖД".Также предлагается на выбор возврат денежных средств в полном объеме либо возможность перебронировать билеты на даты после восстановления авиасообщения на указанных южных направлениях.
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, анапа, ржд, аэрофлот, ситуация в днр и лнр, москва, ростов-на-дону, минеральные воды, краснодар, ставрополь, белгород, воронеж, симферополь, геленджик, волгоград, сочи, санкт-петербург, аэропорты, авиакомпании, самолеты
"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России
"Аэрофлот" сформировал альтернативные маршруты вместо отмененных рейсов с Юга России
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" сформировал альтернативные маршруты на отмененные рейсы из ряда южных городов России, сообщает компания.
Как уточняется, пассажирам с билетами из Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Белгорода, Воронежа, Симферополя и Геленджика, имеющим возможность самостоятельно добраться наземным транспортом до Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Сочи, предлагается переоформление билетов на рейсы для перелета в Москву без доплаты и дополнительных сборов.
Авиакомпания задействует на ближайший период воздушные суда большей вместимости на рейсах Москва — Сочи — Москва.
Пассажирам, имеющим авиабилеты на отмененные борты с вылетом в аэропорты городов Юга России, предлагается аналогичный способ осуществления перевозки через Москву и Санкт-Петербург.
В качестве альтернативного варианта пассажиры из Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону могут воспользоваться железнодорожным сообщением: для этого необходимо обратиться в кассы ОАО "РЖД".
Также предлагается на выбор возврат денежных средств в полном объеме либо возможность перебронировать билеты на даты после восстановления авиасообщения на указанных южных направлениях.