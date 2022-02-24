https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774635055.html

Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом

Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, США уже стали готовить... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:49

2022-02-24T07:49

2022-02-24T08:29

в мире

украина

обострение ситуации в днр и лнр

василий небензя

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, США уже стали готовить международную помощь."Минуту назад провел разговор с президентом Байденом, Соединенные Штаты Америки уже начали строить международную поддержку", - сказал Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ssha-1774641163.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, василий небензя, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, оон, ситуация в днр и лнр