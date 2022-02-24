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Постпредство России: заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск
Постпредство России: заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск - РИА Новости, 24.02.2022
Постпредство России: заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется в 5.30 мск, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:12
2022-02-24T03:12
2022-02-24T03:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется в 5.30 мск, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР к России "с запросом о предоставлении военной поддержки".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду вечером сообщил, что главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20220224/obstrely-1774613168.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
Постпредство России: заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск
Постпредство России заявило, что заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск