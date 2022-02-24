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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vremya-1774614298.html
Постпредство России: заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск
Постпредство России: заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск - РИА Новости, 24.02.2022
Постпредство России: заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется в 5.30 мск, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:12
2022-02-24T03:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется в 5.30 мск, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР к России "с запросом о предоставлении военной поддержки".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду вечером сообщил, что главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.
https://ria.ru/20220224/obstrely-1774613168.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
03:12 24.02.2022
 
Постпредство России: заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск

Постпредство России заявило, что заседание СБ ООН по Украине назначено на 5.30 мск

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется в 5.30 мск, сообщили журналистам в постпредстве РФ при ООН.
"Заседание СБ ООН по Украине назначено сегодня на 21.30 вечера по Нью-Йорку и пройдёт в формате открытого брифинга", - сказали в миссии.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР к России "с запросом о предоставлении военной поддержки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду вечером сообщил, что главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.
Бронетехника ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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