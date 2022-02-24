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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением - РИА Новости, 24.02.2022
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением
Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:24
2022-02-24T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков."Военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам", — отметил министр.В частности, для всех бойцов ВСУ, которые сложат оружие, необходимо предоставить безопасные коридоры для выхода из районов проведения операции, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774809171.html
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сергей шойгу
16:24 24.02.2022 (обновлено: 17:56 24.02.2022)
 
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением

Министр обороны Шойгу распорядился относиться к украинским военным с уважением

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
"Военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам", — отметил министр.
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
В частности, для всех бойцов ВСУ, которые сложат оружие, необходимо предоставить безопасные коридоры для выхода из районов проведения операции, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями.
Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:03
Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей Шойгу
 
 
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