https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html

Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением

Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением - РИА Новости, 24.02.2022

Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением

Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:24

2022-02-24T16:24

2022-02-24T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

сергей шойгу

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков."Военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам", — отметил министр.В частности, для всех бойцов ВСУ, которые сложат оружие, необходимо предоставить безопасные коридоры для выхода из районов проведения операции, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774809171.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей шойгу