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Шоубиз
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"Резко упало зрение": у Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем
"Резко упало зрение": у Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем - РИА Новости, 24.02.2022
"Резко упало зрение": у Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем
У певицы Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем из-за стресса и конфликта с дочерью-подростком. Подробности исполнительница хита "Я у твоих ног"... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:06
2022-02-24T14:06
шоубиз
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У певицы Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем из-за стресса и конфликта с дочерью-подростком. Подробности исполнительница хита "Я у твоих ног" раскрыла в беседе со "СтарХитом". После участия в шоу "Суперстар! Возвращение" Наталию Власову чаще зовут на различные мероприятия — кинопремьеры, музыкальные передачи. Артистка записывает новые треки. Плотный график, по данным "СтарХита", сказался на отношениях певицы с единственной дочерью — 15-летней Пелагеей."У Поли наступил непростой переходный возраст, она стала более чувствительной, вспыльчивой, требует больше внимания", — говорит Власова. Исполнительница понимает, что обычно в этот период подростки отдаляются от родителей, но она и ее дочь "всегда были очень близки".Пиар-менеджер артистки Андрей Карпов, уверяет, что теперь встречи певицы с дочерью приходится вносить в расписание исполнительницы, что и привело к конфликтам с Пелагеей."Пришлось обратиться к врачам, потому что у меня резко упало зрение, которое всегда было стопроцентным. Постоянно слезятся и болят глаза… Думаю, это все на фоне усталости, стресса и сложной семейной обстановки", — признается Власова. Она стала хуже видеть предметы вблизи. Врачи "поставили среднюю степень дальнозоркости. А также диагностировали признаки синдрома сухого глаза".Кроме Власовой, в шоу "Суперстар! Возвращение" участвовали Виктор Салтыков, Шура, Любаша, Авраам Руссо, Анастасия, Вика Цыганова, Юрий Титов, Юлиан и Алена Апина. Ведущими проекта стали Лолита и Вадим Такменев. Первый эпизод вышел 7-го ноября 2021 года, победили в конкурсе Шура и Виктор Салтыков.
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знаменитости
14:06 24.02.2022
 
"Резко упало зрение": у Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем

Наталия Власова пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за стресса и конфликта с дочкой

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Наталия Власова
Певица Наталия Власова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У певицы Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем из-за стресса и конфликта с дочерью-подростком. Подробности исполнительница хита "Я у твоих ног" раскрыла в беседе со "СтарХитом".
После участия в шоу "Суперстар! Возвращение" Наталию Власову чаще зовут на различные мероприятия — кинопремьеры, музыкальные передачи. Артистка записывает новые треки. Плотный график, по данным "СтарХита", сказался на отношениях певицы с единственной дочерью — 15-летней Пелагеей.
"У Поли наступил непростой переходный возраст, она стала более чувствительной, вспыльчивой, требует больше внимания", — говорит Власова.
Исполнительница понимает, что обычно в этот период подростки отдаляются от родителей, но она и ее дочь "всегда были очень близки".
"Она привыкла, что я в любой момент выслушаю, приду на помощь. А сейчас у меня просто физически не хватает времени, чем я, конечно, очень расстроена", — поясняет Наталия.
Пиар-менеджер артистки Андрей Карпов, уверяет, что теперь встречи певицы с дочерью приходится вносить в расписание исполнительницы, что и привело к конфликтам с Пелагеей.
"Пришлось обратиться к врачам, потому что у меня резко упало зрение, которое всегда было стопроцентным. Постоянно слезятся и болят глаза… Думаю, это все на фоне усталости, стресса и сложной семейной обстановки", — признается Власова.
Она стала хуже видеть предметы вблизи. Врачи "поставили среднюю степень дальнозоркости. А также диагностировали признаки синдрома сухого глаза".
Кроме Власовой, в шоу "Суперстар! Возвращение" участвовали Виктор Салтыков, Шура, Любаша, Авраам Руссо, Анастасия, Вика Цыганова, Юрий Титов, Юлиан и Алена Апина. Ведущими проекта стали Лолита и Вадим Такменев. Первый эпизод вышел 7-го ноября 2021 года, победили в конкурсе Шура и Виктор Салтыков.
Певец Шура на проекте Суперстар!
26 декабря 2021, 22:23Шоубиз
"Было неожиданным": Шура – о своей победе в проекте "Суперстар!"
Опубликовано: Елена Громова
 
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