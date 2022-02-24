https://ria.ru/20220224/vlasova-1774716126.html
"Резко упало зрение": у Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем
"Резко упало зрение": у Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем - РИА Новости, 24.02.2022
"Резко упало зрение": у Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем
У певицы Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем из-за стресса и конфликта с дочерью-подростком. Подробности исполнительница хита "Я у твоих ног"... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:06
2022-02-24T14:06
2022-02-24T14:06
шоубиз
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У певицы Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем из-за стресса и конфликта с дочерью-подростком. Подробности исполнительница хита "Я у твоих ног" раскрыла в беседе со "СтарХитом". После участия в шоу "Суперстар! Возвращение" Наталию Власову чаще зовут на различные мероприятия — кинопремьеры, музыкальные передачи. Артистка записывает новые треки. Плотный график, по данным "СтарХита", сказался на отношениях певицы с единственной дочерью — 15-летней Пелагеей."У Поли наступил непростой переходный возраст, она стала более чувствительной, вспыльчивой, требует больше внимания", — говорит Власова. Исполнительница понимает, что обычно в этот период подростки отдаляются от родителей, но она и ее дочь "всегда были очень близки".Пиар-менеджер артистки Андрей Карпов, уверяет, что теперь встречи певицы с дочерью приходится вносить в расписание исполнительницы, что и привело к конфликтам с Пелагеей."Пришлось обратиться к врачам, потому что у меня резко упало зрение, которое всегда было стопроцентным. Постоянно слезятся и болят глаза… Думаю, это все на фоне усталости, стресса и сложной семейной обстановки", — признается Власова. Она стала хуже видеть предметы вблизи. Врачи "поставили среднюю степень дальнозоркости. А также диагностировали признаки синдрома сухого глаза".Кроме Власовой, в шоу "Суперстар! Возвращение" участвовали Виктор Салтыков, Шура, Любаша, Авраам Руссо, Анастасия, Вика Цыганова, Юрий Титов, Юлиан и Алена Апина. Ведущими проекта стали Лолита и Вадим Такменев. Первый эпизод вышел 7-го ноября 2021 года, победили в конкурсе Шура и Виктор Салтыков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
"Резко упало зрение": у Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем
Наталия Власова пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за стресса и конфликта с дочкой
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
У певицы Наталии Власовой начались проблемы со здоровьем из-за стресса и конфликта с дочерью-подростком. Подробности исполнительница хита "Я у твоих ног" раскрыла
в беседе со "СтарХитом".
После участия в шоу "Суперстар! Возвращение" Наталию Власову чаще зовут на различные мероприятия — кинопремьеры, музыкальные передачи. Артистка записывает новые треки. Плотный график, по данным "СтарХита", сказался на отношениях певицы с единственной дочерью — 15-летней Пелагеей.
"У Поли наступил непростой переходный возраст, она стала более чувствительной, вспыльчивой, требует больше внимания", — говорит Власова.
Исполнительница понимает, что обычно в этот период подростки отдаляются от родителей, но она и ее дочь "всегда были очень близки".
"Она привыкла, что я в любой момент выслушаю, приду на помощь. А сейчас у меня просто физически не хватает времени, чем я, конечно, очень расстроена", — поясняет Наталия.
Пиар-менеджер артистки Андрей Карпов, уверяет, что теперь встречи певицы с дочерью приходится вносить в расписание исполнительницы, что и привело к конфликтам с Пелагеей.
"Пришлось обратиться к врачам, потому что у меня резко упало зрение, которое всегда было стопроцентным. Постоянно слезятся и болят глаза… Думаю, это все на фоне усталости, стресса и сложной семейной обстановки", — признается Власова.
Она стала хуже видеть предметы вблизи. Врачи "поставили среднюю степень дальнозоркости. А также диагностировали признаки синдрома сухого глаза".
Кроме Власовой, в шоу "Суперстар! Возвращение" участвовали
Виктор Салтыков, Шура, Любаша, Авраам Руссо, Анастасия, Вика Цыганова, Юрий Титов, Юлиан и Алена Апина. Ведущими проекта стали Лолита и Вадим Такменев. Первый эпизод вышел 7-го ноября 2021 года, победили
в конкурсе Шура и Виктор Салтыков.
Опубликовано: Елена Громова