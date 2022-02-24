https://ria.ru/20220224/ukraine-1774670077.html

"Мы готовы к любому". Путин призвал украинских военных сложить оружие

"Мы готовы к любому". Путин призвал украинских военных сложить оружие - РИА Новости, 24.02.2022

"Мы готовы к любому". Путин призвал украинских военных сложить оружие

Рано утром 24 февраля президент России сообщил о специальной военной операции в Донбассе. Он призвал украинских военных "сложить оружие и идти домой", а также... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:32

2022-02-24T10:32

2022-02-24T13:55

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Ксения Марсина, Дарья Зеленская. Рано утром 24 февраля президент России сообщил о специальной военной операции в Донбассе. Он призвал украинских военных "сложить оружие и идти домой", а также пообещал "стремиться к демилитаризации и денацификации" соседней страны. Цель кампании — "защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Запад говорит о вторжении. СМИ пишут об ударах по военным объектам по всей Украине."Сложите оружие и — домой""Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", — с такими словами в шесть утра обратился к россиянам президент. По его словам, цель кампании — "защита людей". "И для этого мы будем стремиться к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", — добавил Путин. Он также раскритиковал ведущие страны НАТО, с которыми Москва пыталась "настойчиво и терпеливо договариваться на протяжении 30 лет" о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. "В ответ мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и вплотную приближается к нашим границам", — указал глава государства.Путин раскритиковал и Вашингтон: "Все, что не устраивает гегемона, власти предержащие, объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И наоборот: все, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции. Продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами, несогласных ломают через колено".Президент также обратился к украинским военным с призывом разоружаться: "Те, кто это сделают, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты". Он подчеркнул, что речь об оккупации украинских территорий не идет.Слышны взрывыСразу после этого украинские и западные СМИ сообщили, что в некоторых регионах Украины слышатся взрывы: в районе казарм механизированной бригады в Киеве и аэропорта Борисполь, Одессе, Краматорске и Бердянске. Сильные пожары в Николаеве, в Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения, атакам с воздуха подверглись авиабазы в Василькове и военные объекты у Днепра (бывший Днепропетровск)."С утра прогремели взрывы за городом. Началась спешная эвакуация части населения в сторону запада. Потом выстроились очереди к банкоматам и супермаркетам. В некоторых районах включили сирену. Но сейчас все более-менее спокойно. Нервозность чувствуется, но без особой паники", — рассказал РИА Новости житель Киева Константин.Городское метро переоборудовали под бомбоубежища: убрали турникеты, проезд на общественном транспорте бесплатный. Собеседники агентства, согласившиеся дать комментарии, не заметили, чтобы кто-то укрывался в подземке, пока все предпочитают оставаться дома. "Сегодня над моим домом пролетела ракета, ждал, что громыхнет, но оказалось, что ее запустили под Житомир. Школы перевели на удаленку, чтобы не дай бог не ударило. Я лично не чувствую паники, хотя, может, пока очень сильно ошарашен. До последнего не верил, что такое возможно", — отметил еще один житель украинской столицы Олег.Бои идут на линии приграничных к ДНР и ЛНР территориях. Сообщается, что ВСУ попытались прорваться под селом Николаевка — там проживают две с половиной тысячи жителей. "Мои знакомые живут под Николаевкой. Слава богу, все живы, — поделился с РИА Новости житель Киева Дмитрий. — Люди готовятся к войне и судорожно пытаются что-то сделать. Обнаруживают, что машина не заправлена, налички нет. Выстроились очереди за водой, банкоматы и АЗС. Непонятно, что теперь будет".Самая неопределенная ситуация разворачивается в Мариуполе, Харькове и Краматорске. Часть людей сразу после объявления военного положения вышла на улицы и включила песню Газманова "Офицеры", радуясь прибытию российской армии. Другие люди пытаются найти укрытие или, если есть возможность, эвакуироваться. "Нормальные люди не кипишуют, остальные прячутся в метро. На улицах не взрывают — бомбят военные объекты. Это же не ВСУ, которые по мирным бьют, поэтому я вообще спокоен", — уверен харьковчанин Евгений.В Минобороны России заверили, что воздержатся от ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ведомстве пояснили: высокоточными средствами поражения "из строя выводятся объекты ПВО, авиация и военная инфраструктура противника".Воздушное пространство на западной границе России с Украиной и Белоруссией закрыто на неопределенный срок. Также авиалайнерам запретили летать вдоль северо-восточной границы соседнего государства."Позвоните Лаврову"Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал происходящее полномасштабным вторжением. "В мирных украинских городах бастуют. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Настало время действовать сейчас", — написал Кулеба в Twitter. А постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, обращаясь к российскому коллеге Василию Небензе, заявил, что Путин "объявил войну его стране". Он потребовал от коллеги официально подтвердить, что на момент проведения заседания Совбеза ООН "российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвинулись на территорию Украины". "У вас есть смартфон, вы можете позвонить Лаврову прямо сейчас", — призвал Кислица. Небензя отказался считать кампанию на Украине войной, указав, что речь идет "об оправданной российской операции". По его словам, "Россия действует не против украинского народа, а против хунты, захватившей власть в Киеве". Ответственность за кризис Небензя возложил на украинские власти, долгое время не выполнявшие в том числе Минские соглашения. Такая позиция Киева и поддержка Запада убедили Москву в том, что другого выхода нет, пояснил российский постпред.Представители западных стран осудили военную операцию. Постоянный представитель Германии Антье Лендертсе предупредил, что "российская агрессия приведет к беспрецедентным последствиям — экономическим, политическим и моральным". "Эта ничем не спровоцированная акция нарушает устав ООН. Мы призываем безотлагательно прекратить военные действия и вывести войска", — добавил он. Джо Байден пообещал "призвать Россию к ответу". "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", — отметил он. Президент США также призвал "молиться с народом Украины, страдающим от беспричинного и неоправданного нападения российских Вооруженных сил". "США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", — пообещал он. О "дальнейших последствиях" для Москвы Байден намерен сообщить сегодня же.

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