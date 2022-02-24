https://ria.ru/20220224/ukraina-1774770651.html

Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога

Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога - РИА Новости, 24.02.2022

Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, по его словам, об этом он заявил российскому... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:36

2022-02-24T14:36

2022-02-24T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg

АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, по его словам, об этом он заявил российскому коллеге Владимиру Путина в ходе телефонных переговоров."Действия России на Украине неприемлемы. Это вызов международному праву… Обе страны страны дружественные для нас. Я призываю Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, об этом говорил и российскому президенту Путину в ходе наших телефонных переговоров", - сказал Эрдоган, выступление которого транслировалось по ТВ.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220203/erdogan-1770940855.html

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, турция