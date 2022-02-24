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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774770651.html
Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога
Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога - РИА Новости, 24.02.2022
Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, по его словам, об этом он заявил российскому... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:36
2022-02-24T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
турция
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, по его словам, об этом он заявил российскому коллеге Владимиру Путина в ходе телефонных переговоров."Действия России на Украине неприемлемы. Это вызов международному праву… Обе страны страны дружественные для нас. Я призываю Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, об этом говорил и российскому президенту Путину в ходе наших телефонных переговоров", - сказал Эрдоган, выступление которого транслировалось по ТВ.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220203/erdogan-1770940855.html
https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, украина, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, турция
14:36 24.02.2022 (обновлено: 15:11 24.02.2022)
 
Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога

Президент Турции Эрдоган призвал Москву и Киев решить вопрос на основе Минских соглашений

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, по его словам, об этом он заявил российскому коллеге Владимиру Путина в ходе телефонных переговоров.
"Действия России на Украине неприемлемы. Это вызов международному праву… Обе страны страны дружественные для нас. Я призываю Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, об этом говорил и российскому президенту Путину в ходе наших телефонных переговоров", - сказал Эрдоган, выступление которого транслировалось по ТВ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:55
Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:33
Украина разорвала дипотношения с Россией
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРТурция
 
 
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