https://ria.ru/20220224/ukraina-1774727912.html

Молдавия закроет воздушное пространство из-за ситуации на Украине

Молдавия закроет воздушное пространство из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Молдавия закроет воздушное пространство из-за ситуации на Украине

Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:47

2022-02-24T12:47

2022-02-24T12:59

обострение ситуации в днр и лнр

молдавия

украина

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КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Принимая во внимание ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Молдавии. Управление гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12.00 (13.00 мск). Рейсы будут направлены в другие аэропорты" - написал Спыну в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/istrebitel-1774704432.html

https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

молдавия, украина, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, совет федерации рф, оон, в мире