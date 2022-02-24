Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774727912.html
Молдавия закроет воздушное пространство из-за ситуации на Украине
Молдавия закроет воздушное пространство из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Молдавия закроет воздушное пространство из-за ситуации на Украине
Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:47
2022-02-24T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
молдавия
украина
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Принимая во внимание ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Молдавии. Управление гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12.00 (13.00 мск). Рейсы будут направлены в другие аэропорты" - написал Спыну в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/istrebitel-1774704432.html
https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html
молдавия
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, совет федерации рф, оон, в мире
12:47 24.02.2022 (обновлено: 12:59 24.02.2022)
 
Молдавия закроет воздушное пространство из-за ситуации на Украине

Молдавия закроет воздушное пространство из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"Принимая во внимание ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Молдавии. Управление гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12.00 (13.00 мск). Рейсы будут направлены в другие аэропорты" - написал Спыну в своем Telegram-канале.
Истребитель Су-27 ВВС Украины
11:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский истребитель вторгся в воздушное пространство Румынии
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Правительство Молдавии попросит парламент ввести чрезвычайное положение
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМолдавияУкраинаВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала