https://ria.ru/20220224/ukraina-1774726676.html

Джонсон выступит с заявлением по Украине

Джонсон выступит с заявлением по Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Джонсон выступит с заявлением по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит с заявлением по Украине в 17.00 (20.00 мск), сообщила палата общин британского парламента. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:45

2022-02-24T12:45

2022-02-24T12:45

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит с заявлением по Украине в 17.00 (20.00 мск), сообщила палата общин британского парламента."В 17.00 - заявление премьер-министра Бориса Джонсона по Украине", - говорится в сообщении парламента в Twitter.Ранее утром в четверг у Джонсона было запланировано экстренное заседание правительства в связи со спецоперацией РФ на Донбассе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html

https://ria.ru/20220224/minoborony-1774635356.html

https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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