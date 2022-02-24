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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774726676.html
Джонсон выступит с заявлением по Украине
Джонсон выступит с заявлением по Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Джонсон выступит с заявлением по Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит с заявлением по Украине в 17.00 (20.00 мск), сообщила палата общин британского парламента. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:45
2022-02-24T12:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
борис джонсон
украина
россия
донбасс
владимир путин
великобритания
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит с заявлением по Украине в 17.00 (20.00 мск), сообщила палата общин британского парламента."В 17.00 - заявление премьер-министра Бориса Джонсона по Украине", - говорится в сообщении парламента в Twitter.Ранее утром в четверг у Джонсона было запланировано экстренное заседание правительства в связи со спецоперацией РФ на Донбассе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html
https://ria.ru/20220224/minoborony-1774635356.html
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в мире, борис джонсон, украина, россия, донбасс, владимир путин, великобритания, палата общин великобритании, ситуация в днр и лнр
12:45 24.02.2022
 
Джонсон выступит с заявлением по Украине

Премьер-министр Великобритании Джонсон выступит с заявлением по Украине

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит с заявлением по Украине в 17.00 (20.00 мск), сообщила палата общин британского парламента.
"В 17.00 - заявление премьер-министра Бориса Джонсона по Украине", - говорится в сообщении парламента в Twitter.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:14
"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине
Ранее утром в четверг у Джонсона было запланировано экстренное заседание правительства в связи со спецоперацией РФ на Донбассе.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Ситуация в Киеве, Украина, 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МО Британии назвал спецоперацию в Донбассе "агрессией" против Украины
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает на встрече глав МИДов G7 в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Германии заявила о последствиях санкций против России
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБорис ДжонсонУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинВеликобританияПалата общин ВеликобританииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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