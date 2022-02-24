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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774705121.html
Пасечник пообещал рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы
Пасечник пообещал рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы - РИА Новости, 24.02.2022
Пасечник пообещал рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы
Ближайшая задача ЛНР - полное освобождение своей территории, а далее если Харьков и Одесса обратятся за помощью, то "будем рассматривать", заявил глава ЛНР... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:51
2022-02-24T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
харьков
одесса
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Ближайшая задача ЛНР - полное освобождение своей территории, а далее если Харьков и Одесса обратятся за помощью, то "будем рассматривать", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Моя задача как руководителя ЛНР - обеспечить подразделениями Народной милиции при помощи военной силы РФ и дойти до границ нашей республики, которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум. Дальше все находится в руках самих украинцев - тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью - мы будем рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь", - ответил Пасечник на брифинге на вопрос РИА Новости, остановится ли милиция на границах Луганской области.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/kharkov-1774622745.html
https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774623736.html
луганская народная республика
украина
харьков
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, харьков, одесса
11:51 24.02.2022
 
Пасечник пообещал рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы

Глава ЛНР Пасечник: если Харьков и Одесса обратятся за помощью, мы рассмотрим предложения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Ближайшая задача ЛНР - полное освобождение своей территории, а далее если Харьков и Одесса обратятся за помощью, то "будем рассматривать", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Моя задача как руководителя ЛНР - обеспечить подразделениями Народной милиции при помощи военной силы РФ и дойти до границ нашей республики, которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум. Дальше все находится в руках самих украинцев - тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью - мы будем рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь", - ответил Пасечник на брифинге на вопрос РИА Новости, остановится ли милиция на границах Луганской области.
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Корреспондент CNN из Харькова сообщила, что слышит серию взрывов
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске и Одессе
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникУкраинаХарьковОдесса
 
 
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