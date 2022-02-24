https://ria.ru/20220224/ukraina-1774705121.html

Пасечник пообещал рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы

Пасечник пообещал рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы - РИА Новости, 24.02.2022

Пасечник пообещал рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы

Ближайшая задача ЛНР - полное освобождение своей территории, а далее если Харьков и Одесса обратятся за помощью, то "будем рассматривать", заявил глава ЛНР... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:51

2022-02-24T11:51

2022-02-24T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Ближайшая задача ЛНР - полное освобождение своей территории, а далее если Харьков и Одесса обратятся за помощью, то "будем рассматривать", заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Моя задача как руководителя ЛНР - обеспечить подразделениями Народной милиции при помощи военной силы РФ и дойти до границ нашей республики, которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум. Дальше все находится в руках самих украинцев - тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение. Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью - мы будем рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь", - ответил Пасечник на брифинге на вопрос РИА Новости, остановится ли милиция на границах Луганской области.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/kharkov-1774622745.html

https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774623736.html

луганская народная республика

украина

харьков

одесса

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, харьков, одесса