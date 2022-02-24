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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774676695.html
В ДНР сообщили о столкновениях мирных жителей с представителями ВСУ
В ДНР сообщили о столкновениях мирных жителей с представителями ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР сообщили о столкновениях мирных жителей с представителями ВСУ
Подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами, сообщила Народная милиция Донецкой... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:30
2022-02-24T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
совет федерации рф
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики."Подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из н.п. Мариуполь, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами. Отмечаются многочисленные столкновения мирных жителей с представителями силовых структур на блок-постах", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/mariupol-1774675034.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774683742.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, оон
10:30 24.02.2022 (обновлено: 11:18 24.02.2022)
 
В ДНР сообщили о столкновениях мирных жителей с представителями ВСУ

В ДНР сообщили о столкновениях мирных жителей с представителями ВСУ на блокпостах

© REUTERS / Carlos BarriaМестные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.
"Подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из н.п. Мариуполь, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами. Отмечаются многочисленные столкновения мирных жителей с представителями силовых структур на блок-постах", - говорится в заявлении.
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Азов" блокирует Мариуполь, сообщили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские ВС не угрожают мирным жителям Украины, заявили в Минобороны
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФООН
 
 
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