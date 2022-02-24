https://ria.ru/20220224/ukraina-1774660062.html

МИД Германии призвал граждан покинуть Украину

МИД Германии призвал граждан покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Германии призвал граждан покинуть Украину

МИД ФРГ призвал остающихся на Украине граждан покинуть страну, если такой возможности нет, оставаться в защищенном месте, сообщило внешнеполитическое ведомство... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:32

2022-02-24T09:32

2022-02-24T09:39

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. МИД ФРГ призвал остающихся на Украине граждан покинуть страну, если такой возможности нет, оставаться в защищенном месте, сообщило внешнеполитическое ведомство в четверг утром."На Украине происходят боевые действия и ракетные обстрелы. Немецкие граждане настоятельно призываются к тому, чтобы покинуть страну. Если вы не можете покинуть страну безопасным путем, оставайтесь временно в безопасном месте", - говорится в сообщении ведомства.В МИД ФРГ добавили, что "эвакуация граждан из Украины при поддержке немецких органов власти в настоящее время невозможна".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, мид германии, украина