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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774655654.html
Верховная Рада поддержала введение военного положения
Верховная Рада поддержала введение военного положения - РИА Новости, 24.02.2022
Верховная Рада поддержала введение военного положения
Верховная Рада Украины в четверг проголосовала за введение военного положения на всей территории страны. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:17
2022-02-24T09:22
обострение ситуации в днр и лнр
верховная рада украины
украина
в мире
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная Рада Украины в четверг проголосовала за введение военного положения на всей территории страны."Верховная Рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины", - говорится в сообщении парламента в Facebook.За проголосовало 300 депутатов.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774655919.html
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украина
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Станислав Ванд
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верховная рада украины, украина, в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф
09:17 24.02.2022 (обновлено: 09:22 24.02.2022)
 
Верховная Рада поддержала введение военного положения

Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная Рада Украины в четверг проголосовала за введение военного положения на всей территории страны.
"Верховная Рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины", - говорится в сообщении парламента в Facebook.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:18В мире
МЧС Украины сообщило о первых потерянных ВСУ населенных пунктах
За проголосовало 300 депутатов.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВерховная Рада УкраиныУкраинаВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФ
 
 
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