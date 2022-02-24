https://ria.ru/20220224/ukraina-1774655654.html

Верховная Рада поддержала введение военного положения

Верховная Рада поддержала введение военного положения - РИА Новости, 24.02.2022

Верховная Рада поддержала введение военного положения

Верховная Рада Украины в четверг проголосовала за введение военного положения на всей территории страны. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:17

2022-02-24T09:17

2022-02-24T09:22

обострение ситуации в днр и лнр

верховная рада украины

украина

в мире

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василий небензя

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная Рада Украины в четверг проголосовала за введение военного положения на всей территории страны."Верховная Рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины", - говорится в сообщении парламента в Facebook.За проголосовало 300 депутатов.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774655919.html

https://ria.ru/20220224/samolet-1774651686.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

верховная рада украины, украина, в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф