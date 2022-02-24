09:17 24.02.2022 (обновлено: 09:22 24.02.2022)
Верховная Рада поддержала введение военного положения
Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная Рада Украины в четверг проголосовала за введение военного положения на всей территории страны.
"Верховная Рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины", - говорится в сообщении парламента в Facebook.
За проголосовало 300 депутатов.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд