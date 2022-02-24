https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651918.html

Посольство Китая на Украине призвало своих граждан не покидать дома

Посольство Китая на Украине призвало своих граждан не покидать дома - РИА Новости, 24.02.2022

Посольство Китая на Украине призвало своих граждан не покидать дома

Посольство Китая на Украине призвало своих граждан, находящихся в этой стране, не выходить из домов без необходимости и держаться подальше от окон, говорится в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:05

2022-02-24T09:05

2022-02-24T09:21

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

совет федерации рф

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Посольство Китая на Украине призвало своих граждан, находящихся в этой стране, не выходить из домов без необходимости и держаться подальше от окон, говорится в уведомлении, опубликованном в официальном аккаунте посольства в социальной сети WeChat.Как отмечается в сообщении, с 24 февраля ситуация на Украине резко обострилась, риски безопасности существенно возросли."Лучше всего оставаться дома и держаться подальше от окон и стекол, чтобы избежать случайных травм. В случае возникновения опасной ситуации вы должны сохранять спокойствие, в первую очередь обеспечить личную безопасность и как можно скорее связаться с местными силовыми ведомствами", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774597820.html

https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774631982.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон, ситуация в днр и лнр