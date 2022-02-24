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https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651918.html
Посольство Китая на Украине призвало своих граждан не покидать дома
Посольство Китая на Украине призвало своих граждан не покидать дома - РИА Новости, 24.02.2022
Посольство Китая на Украине призвало своих граждан не покидать дома
Посольство Китая на Украине призвало своих граждан, находящихся в этой стране, не выходить из домов без необходимости и держаться подальше от окон, говорится в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:05
2022-02-24T09:21
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
совет федерации рф
оон
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Посольство Китая на Украине призвало своих граждан, находящихся в этой стране, не выходить из домов без необходимости и держаться подальше от окон, говорится в уведомлении, опубликованном в официальном аккаунте посольства в социальной сети WeChat.Как отмечается в сообщении, с 24 февраля ситуация на Украине резко обострилась, риски безопасности существенно возросли."Лучше всего оставаться дома и держаться подальше от окон и стекол, чтобы избежать случайных травм. В случае возникновения опасной ситуации вы должны сохранять спокойствие, в первую очередь обеспечить личную безопасность и как можно скорее связаться с местными силовыми ведомствами", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774597820.html
https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774631982.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон, ситуация в днр и лнр
09:05 24.02.2022 (обновлено: 09:21 24.02.2022)
 
Посольство Китая на Украине призвало своих граждан не покидать дома

Посольство Китая на Украине призвало своих граждан не выходить из домов без необходимости

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Посольство Китая на Украине призвало своих граждан, находящихся в этой стране, не выходить из домов без необходимости и держаться подальше от окон, говорится в уведомлении, опубликованном в официальном аккаунте посольства в социальной сети WeChat.
Как отмечается в сообщении, с 24 февраля ситуация на Украине резко обострилась, риски безопасности существенно возросли.
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"Лучше всего оставаться дома и держаться подальше от окон и стекол, чтобы избежать случайных травм. В случае возникновения опасной ситуации вы должны сохранять спокойствие, в первую очередь обеспечить личную безопасность и как можно скорее связаться с местными силовыми ведомствами", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Станислав Ванд
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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