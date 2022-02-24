09:03 24.02.2022 (обновлено: 13:00 24.02.2022)
Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Минобороны России сообщило о подавлении украинских средств ПВО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБаза украинской ПВО в Мариуполе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны России.
При этом военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".
"Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены", — заявили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Обострение ситуации в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
Опубликовано: Варвара Скокшина