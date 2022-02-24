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Глава МИД Украины призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь
Глава МИД Украины призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь - РИА Новости, 24.02.2022
Глава МИД Украины призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставить Киеву оружие, предоставить финансовую и гуманитарную помощь. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:13
2022-02-24T09:01
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставить Киеву оружие, предоставить финансовую и гуманитарную помощь."Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира. Пять первоочередных действий: 1. (Ввести) немедленно разрушительные санкции против РФ, отключение РФ от SWIFT. 2. Полная изоляция России во всех форматах. Оружие и оборудование для Украины. 4. Финансовая помощь. 5. Гуманитарная помощь", - написал Кулеба в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий кулеба
08:13 24.02.2022 (обновлено: 09:01 24.02.2022)
 
Глава МИД Украины призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь

Глава МИД Украины Кулеба призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставить Киеву оружие, предоставить финансовую и гуманитарную помощь.
"Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира. Пять первоочередных действий: 1. (Ввести) немедленно разрушительные санкции против РФ, отключение РФ от SWIFT. 2. Полная изоляция России во всех форматах. Оружие и оборудование для Украины. 4. Финансовая помощь. 5. Гуманитарная помощь", - написал Кулеба в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Президент РФ в телеобращении заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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