https://ria.ru/20220224/ukraina-1774638377.html

Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины

Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:06

2022-02-24T08:06

2022-02-24T08:08

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны."Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы", - сказал Зеленский в обращении к украинцам.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/rezhim-chp-1774636056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон, владимир зеленский, украина