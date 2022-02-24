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Липецкая область
https://ria.ru/20220224/triatlon-1774751349.html
В Липецкой области пройдет областной чемпионат по зимнему триатлону
В Липецкой области пройдет областной чемпионат по зимнему триатлону - РИА Новости, 24.02.2022
В Липецкой области пройдет областной чемпионат по зимнему триатлону
Чемпионат Липецкой области по зимнему триатлону пройдёт в воскресенье в областном центре, в нем смогут принять участие спортсмены старше 16 лет, сообщил глава... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:52
2022-02-24T13:52
липецкая область
игорь артамонов
триатлон
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ЛИПЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Чемпионат Липецкой области по зимнему триатлону пройдёт в воскресенье в областном центре, в нем смогут принять участие спортсмены старше 16 лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, участников ждет бег на три километра (шесть кругов), заезд на горном велосипеде длиной пять километров (10 кругов), а также пятикилометровая лыжная гонка – аналог плавания в "летнем" варианте триатлона. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами проведения соревнований по зимнему триатлону."В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, триатлон
13:52 24.02.2022
 

В Липецкой области пройдет областной чемпионат по зимнему триатлону

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Чемпионат Липецкой области по зимнему триатлону пройдёт в воскресенье в областном центре, в нем смогут принять участие спортсмены старше 16 лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, участников ждет бег на три километра (шесть кругов), заезд на горном велосипеде длиной пять километров (10 кругов), а также пятикилометровая лыжная гонка – аналог плавания в "летнем" варианте триатлона. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами проведения соревнований по зимнему триатлону.
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"В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновТриатлон
 
 
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