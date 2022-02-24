https://ria.ru/20220224/triatlon-1774751349.html
В Липецкой области пройдет областной чемпионат по зимнему триатлону
В Липецкой области пройдет областной чемпионат по зимнему триатлону - РИА Новости, 24.02.2022
В Липецкой области пройдет областной чемпионат по зимнему триатлону
Чемпионат Липецкой области по зимнему триатлону пройдёт в воскресенье в областном центре, в нем смогут принять участие спортсмены старше 16 лет, сообщил глава... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:52
2022-02-24T13:52
2022-02-24T13:52
липецкая область
игорь артамонов
триатлон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_aba4da323f614825416a9b2dca479548.jpg
ЛИПЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Чемпионат Липецкой области по зимнему триатлону пройдёт в воскресенье в областном центре, в нем смогут принять участие спортсмены старше 16 лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, участников ждет бег на три километра (шесть кругов), заезд на горном велосипеде длиной пять километров (10 кругов), а также пятикилометровая лыжная гонка – аналог плавания в "летнем" варианте триатлона. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами проведения соревнований по зимнему триатлону."В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220217/remont-1773358059.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, триатлон