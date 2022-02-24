https://ria.ru/20220224/telegram-1774808277.html

Дуров объяснил сбой в работе Telegram

Дуров объяснил сбой в работе Telegram - РИА Новости, 24.02.2022

Дуров объяснил сбой в работе Telegram

Европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой, некоторые пользователи могут наблюдать перебои в работе ряда сервисов, заявил в своем... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:22

2022-02-24T16:22

2022-02-24T16:39

технологии

telegram

павел дуров

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой, некоторые пользователи могут наблюдать перебои в работе ряда сервисов, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, команда Telegram делает все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений.Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Польши и ряда других стран."Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", - говорится в сообщении."Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений", - добавил Дуров.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, telegram, павел дуров