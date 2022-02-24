https://ria.ru/20220224/swift-1774880002.html

Джонсон не исключил отключения России от SWIFT

Джонсон не исключил отключения России от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2022

Джонсон не исключил отключения России от SWIFT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в дальнейшем. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:31

2022-02-24T20:31

2022-02-24T21:16

россия

великобритания

борис джонсон

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в мире

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обострение ситуации в днр и лнр

нато

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ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в дальнейшем."Я знаю, что палата будет проявлять большой интерес к потенциалу отключения России от SWIFT, и я могу подтвердить – как я всегда говорил, - что ничего не исключено", - сказал он, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ на Донбассе.При этом Джонсон указал, что SWIFT "чрезвычайно важен". Он напомнил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, и указал, что эта тема поднималась среди участников НАТО.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, великобритания, борис джонсон, swift, в мире, экономика, нато, бельгия, украина