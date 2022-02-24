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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/swift-1774880002.html
Джонсон не исключил отключения России от SWIFT
Джонсон не исключил отключения России от SWIFT - РИА Новости, 24.02.2022
Джонсон не исключил отключения России от SWIFT
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в дальнейшем. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:31
2022-02-24T21:16
россия
великобритания
борис джонсон
swift
в мире
экономика
обострение ситуации в днр и лнр
нато
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ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в дальнейшем."Я знаю, что палата будет проявлять большой интерес к потенциалу отключения России от SWIFT, и я могу подтвердить – как я всегда говорил, - что ничего не исключено", - сказал он, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ на Донбассе.При этом Джонсон указал, что SWIFT "чрезвычайно важен". Он напомнил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, и указал, что эта тема поднималась среди участников НАТО.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dzhonson-1774876958.html
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россия, великобритания, борис джонсон, swift, в мире, экономика, нато, бельгия, украина
20:31 24.02.2022 (обновлено: 21:16 24.02.2022)
 
Джонсон не исключил отключения России от SWIFT

Премьер Великобритании Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в дальнейшем

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в дальнейшем.
"Я знаю, что палата будет проявлять большой интерес к потенциалу отключения России от SWIFT, и я могу подтвердить – как я всегда говорил, - что ничего не исключено", - сказал он, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ на Донбассе.
При этом Джонсон указал, что SWIFT "чрезвычайно важен". Он напомнил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, и указал, что эта тема поднималась среди участников НАТО.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 20:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономики", заявил Джонсон
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 21:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: новые санкции США затронут нефтяные компании и лично Путина
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВеликобританияБорис ДжонсонSWIFTВ миреЭкономикаНАТОБельгияУкраина
 
 
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