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Зюганов обратился к украинцам с призывом выгнать засевшую в Киеве свору

Зюганов обратился к украинцам с призывом выгнать засевшую в Киеве свору - РИА Новости, 24.02.2022

Зюганов обратился к украинцам с призывом выгнать засевшую в Киеве свору

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинцев объединиться и выгнать "свору", засевшую в Киеве. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:46

2022-02-24T14:46

2022-02-24T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

геннадий зюганов

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинцев объединиться и выгнать "свору", засевшую в Киеве."Сегодня момент истины, принято очень сложное и ответственное решение. Я бы хотел обратиться к народу Украины... давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться", - заявил политик журналистам.Как добавил парламентарий, в КПРФ понимают и разделяют решение президента о начале военной специальной операции в Донбассе. "Оно, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности и утверждение мира на многострадальной украинской земле", - добавил лидер КПРФ.Зюганов пожелал военным руководителям, "офицерам и солдатам, чтобы все было сделано грамотно и профессионально".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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