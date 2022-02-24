https://ria.ru/20220224/svora-1774774682.html
Зюганов обратился к украинцам с призывом выгнать засевшую в Киеве свору
Зюганов обратился к украинцам с призывом выгнать засевшую в Киеве свору - РИА Новости, 24.02.2022
Зюганов обратился к украинцам с призывом выгнать засевшую в Киеве свору
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинцев объединиться и выгнать "свору", засевшую в Киеве. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:46
2022-02-24T14:46
2022-02-24T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
геннадий зюганов
кпрф
украина
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал украинцев объединиться и выгнать "свору", засевшую в Киеве."Сегодня момент истины, принято очень сложное и ответственное решение. Я бы хотел обратиться к народу Украины... давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться", - заявил политик журналистам.Как добавил парламентарий, в КПРФ понимают и разделяют решение президента о начале военной специальной операции в Донбассе. "Оно, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности и утверждение мира на многострадальной украинской земле", - добавил лидер КПРФ.Зюганов пожелал военным руководителям, "офицерам и солдатам, чтобы все было сделано грамотно и профессионально".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, кпрф, украина, россия, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, киев, признание днр и лнр в россии
14:46 24.02.2022 (обновлено: 15:13 24.02.2022)
Зюганов обратился к украинцам с призывом выгнать засевшую в Киеве свору
Лидер КПРФ Зюганов обратился к украинцам с призывом вместе выгнать засевшую в Киеве свору