https://ria.ru/20220224/ssha-1774832048.html

СМИ: США изучают возможность перебросить больше сил в Восточную Европу

СМИ: США изучают возможность перебросить больше сил в Восточную Европу - РИА Новости, 24.02.2022

СМИ: США изучают возможность перебросить больше сил в Восточную Европу

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность передислоцировать больше американских войск, которые уже находятся в Европе, в Восточную Европу на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:34

2022-02-24T17:34

2022-02-24T17:44

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность передислоцировать больше американских войск, которые уже находятся в Европе, в Восточную Европу на фоне специальной операции России по демилитаризации Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в США.В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг также объявил, что постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, предусматривающий размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса для защиты союзников.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия