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США приостановили предоставление консульских услуг во Львове
США приостановили предоставление консульских услуг во Львове - РИА Новости, 24.02.2022
США приостановили предоставление консульских услуг во Львове
Госдеп США приостановил предоставление консульских услуг во Львове, сообщило посольство США на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:09
2022-02-24T09:26
в мире
сша
львов
совет федерации рф
оон
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россия
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Госдеп США приостановил предоставление консульских услуг во Львове, сообщило посольство США на Украине."Госдепартамент 24 февраля 2022 года приостановил предоставление консульских услуг во Львове, Украина, после приостановки консульских услуг в посольстве США в Киеве 12 февраля 2022 года", - говорится в сообщении на сайте посольства.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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Севастиан Котов
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в мире, сша, львов, совет федерации рф, оон, киев, россия, владимир путин
09:09 24.02.2022 (обновлено: 09:26 24.02.2022)
 
США приостановили предоставление консульских услуг во Львове

Госдеп США приостановил предоставление консульских услуг во Львове

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США
Здание посольства США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Госдеп США приостановил предоставление консульских услуг во Львове, сообщило посольство США на Украине.
"Госдепартамент 24 февраля 2022 года приостановил предоставление консульских услуг во Львове, Украина, после приостановки консульских услуг в посольстве США в Киеве 12 февраля 2022 года", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске, Украина - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 13:34
Эксперт объяснил, что ждет Украину при попытке создать ядерное оружие
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреСШАЛьвовСовет Федерации РФООНКиевРоссияВладимир Путин
 
 
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