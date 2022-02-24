https://ria.ru/20220224/sholts-1774654483.html

Шольц провел телефонный разговор с Зеленским

Шольц провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 24.02.2022

Шольц провел телефонный разговор с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил ему о солидарности с Украиной, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:14

2022-02-24T09:14

2022-02-24T09:14

в мире

владимир зеленский

украина

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил ему о солидарности с Украиной, сообщила пресс-служба правительства Германии."Канцлер Олаф Шольц только что позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил Украину в полной солидарности Германии в этот трудный час", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, германия, олаф шольц